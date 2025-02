Deutschland Investiert Milliarden in Digitalisierung des Schienennetzes

Die Deutsche Bahn investiert 6,3 Milliarden Euro in die Modernisierung der Stellwerkstechnik und des Europäischen Zugbeeinflussungssystems ETCS.

Bundesrepublik Deutschland investiert stark in die langfristige Digitalisierung ihres Schienennetz es. Mehrere Unternehmen wurden mit dem Projekt beauftragt, das eine Gesamtinvestition von 6,3 Milliarden Euro umfasst. Die Mittel sollen in die Modernisierung der Stellwerkstechnik , einschließlich des Europäischen Zugbeeinflussungssystems ETCS (European Train Control System), sowie der Leit- und Bediensysteme fließen. \Die deutsche Eisenbahninfrastruktur ist in einem maroden und veralteten Zustand.

Das rund 33.000 Kilometer umfassende Schienennetz und die dazugehörigen Stellwerke erfordern dringend Sanierungsmaßnahmen. In den kommenden Jahren werden zeitweise komplette Strecken gesperrt, um die Modernisierung vorzunehmen. Ein Beispiel ist die Sperrung im Jahr 2024. Im Rahmen der Sanierung soll auch die Leit- und Sicherungstechnik in den Stellwerken modernisiert werden. Die Gesamtarbeiten sollen bis 2032 abgeschlossen sein.\In einer Erklärung betonte DB Netz AG: »In den nächsten Jahren wollen wir die Digitalisierung im Netz massiv vorantreiben und im ganzen Land ein Vielfaches an Signalen, Weichenantrieben und Stellwerken erneuern.« Ein Novum bei diesem Vergabe- und Vertragsmodell ist, dass es sich um ein großes und langfristig umzusetzendes Volumen handelt. Die Vertragspartner verpflichten sich, als Generalunternehmer ein Projekt zu realisieren, während die Bahn verbindliche Aufträge gibt. Planung, Bau und Inbetriebnahme der Technik sollen sich durch diese neue Vorgehensweise auf wenige Jahre verkürzen, bisher waren es im Durchschnitt acht Jahre. Allerdings ist noch unklar, wie die Finanzierung der umfangreichen Arbeiten gesichert werden soll. Eine neue Bundesregierung muss über die Mittel entscheiden. Investitionen in das Netz sowie der Neubau müssen in erster Linie vom Bund bezahlt werden.





derspiegel / 🏆 17. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Digitalisierung Schienennetz Stellwerkstechnik ETCS Investitionen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Deutschland investiert Milliarden in Digitalisierung des SchienennetzesDie Deutsche Bahn hat mehrere Unternehmen beauftragt, das Schienennetz langfristig zu digitalisieren. 6,3 Milliarden Euro sollen in die Modernisierung der Stellwerkstechnik, einschließlich des Europäischen Zugbeeinflussungssystems ETCS, sowie der Leit- und Bediensysteme fließen. Die Arbeiten sollen bis 2032 abgeschlossen sein und zeitweise zu Sperrungen ganzer Strecken führen.

Weiterlesen »

Modernisierung des Schienennetzes: Deutsche Bahn investiert sechs Milliarden Euro in DigitalisierungMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Hamburg investiert 285 Millionen Euro in die Digitalisierung der S-BahnBis zum Jahr 2030 soll der S-Bahnverkehr in Hamburg um 30 Prozent steigen. Dafür muss die Zugflotte auf einen automatisierten Betrieb umgerüstet werden.

Weiterlesen »

Stargate: OpenAI investiert mit Partnern 500 Milliarden in KI-RechenzentrenOpenAI beabsichtigt zusammen mit Oracle und Softbank 500 Milliarden US-Dollar innerhalb von vier Jahren in KI-Rechenzentren zu investieren.

Weiterlesen »

Dax Erreicht Rekordmarke, OpenAI investiert Milliarden in KIDer deutsche Leitindex Dax erreicht am Mittwoch zum ersten Mal die Marke von über 21.300 Punkten und setzt damit seinen Aufwärtstrend fort. Gleichzeitig kündigten OpenAI und große Technologie-Partner Investitionen von 500 Milliarden US-Dollar in neue Rechenzentren für Künstliche Intelligenz an.

Weiterlesen »

Eurowings setzt auf Boeing 737-8 MAX und investiert fünf Milliarden DollarEurowings, die Lufthansa-Tochter, wird ihre Flotte in den nächsten Jahren um 40 Boeing 737-8 MAX Flugzeuge erweitern. Die Investition von 5 Milliarden Dollar soll die Zukunft des Ferienfliegers nachhaltiger gestalten.

Weiterlesen »