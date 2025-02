Deutschland ist neuer Europameister bei Investitionen in Rüstungs-Startups

Deutschland hat die Spitzenposition bei privaten Investitionen in Verteidigungs- und Sicherheitstechnologie in Europa übernommen. Rund 1,3 Milliarden US-Dollar flossen 2024 in deutsche Startups, die Hightech-Lösungen für Europas Sicherheit entwickeln. Die Rekordfinanzierung des Münchner Rüstungs-Startups Helsing ist maßgeblich an dieser Entwicklung beteiligt.

Deutschland hat die Spitzenposition bei privaten Investitionen in Verteidigungs- und Sicherheitstechnologie in Europa übernommen. Laut einer gemeinsamen Erhebung des NATO Innovation Funds und der Analysefirma Dealroom wurden im Jahr 2024 rund 1,3 Milliarden US-Dollar (entspricht 1,25 Milliarden Euro) in deutsche Startups investiert, die Hightech-Lösungen für Europas Sicherheit entwickeln.

Diese Investitionen umfassen neue Rüstungssysteme wie Drohnen und Künstliche Intelligenz, aber auch zivil-militärische Güter wie Raketen und Roboter, sowie kritische Schlüsseltechnologien wie Kernfusion und Quantencomputing. Die starke Position Deutschlands geht vor allem auf eine Rekordfinanzierung zurück: Das Münchner Rüstungs-Startup Helsing sammelte im Juli 2024 rund 450 Millionen Euro ein und die Unternehmensbewertung stieg daraufhin auf 4,95 Milliarden Euro. Helsing entwickelt unter anderem Systeme zur Ausstattung technologisch veralteter Waffensysteme mit Künstlicher Intelligenz, z.B. für Kampfflugzeuge, Kriegsschiffe und Panzer. Zu den Auftraggebern gehört auch eine Aufrüstung des Eurofighter-Kampfjets. Das Unternehmen ist unter anderem in Großbritannien, Frankreich, der Ukraine und im Baltikum tätig.Besonders auffällig ist der Fokus auf Startups in München, die sich als ein wichtiges Zentrum für DefenseTech in Europa etablieren. Weitere bedeutende Finanzierungen gingen an Raumfahrt-Startups wie The Exploration Company (150 Millionen Euro) und Isar Aerospace (65 Millionen Euro), sowie an die Dual-Use-Firma ARX Robotics (9 Millionen Euro). Die Erhebung zeigt, wie stark die Grenzen zwischen militärischen Anwendungen und forschungsintensiven Spitzentechnologien verschwimmen. Insgesamt flossen im vergangenen Jahr 5,2 Milliarden US-Dollar in Startups aus den Bereichen Verteidigung, Sicherheit und Widerstandsfähigkeit in ganz Europa, ein Plus von 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das macht DefenseTech zu einer der wenigen Industrien, die weiterhin boomt, in einer Zeit in der Startup-Finanzierungen insgesamt rückläufig sind (minus 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Die Zahlen verdeutlichen auch, dass Investitionen in Verteidigung langsam aus der Schmuddelecke in den Mainstream gekommen sind. 2024 machten sie 10 Prozent des europäischen Risikokapitals aus - doppelt so viel wie noch 2022, als Russland in die Ukraine einmarschierte. Die Rolle von Künstlicher Intelligenz und Hightech-Systemen wird sicherlich auch ein Thema bei der Münchner Sicherheitskonferenz sein, die am Freitag beginnt





