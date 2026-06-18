Das Bundesamt für Immobilienaufgaben hat untersucht, wie gut Deutschland für einen Ernstfall geschützt ist. Die Antwort ist bedauerlich: nirgendwo. Deutschland hat seine Schutzräume für die Bevölkerung abgeschafft, fast niemand hat es bemerkt. Derzeit gibt es nur 579 Anlagen mit rund 477.593 Plätzen, die nur theoretisch für die Bevölkerung gedacht sind. Die Anlagen sind derzeit nicht funktionsfähig und nicht einsatzbereit. Die Wartung wurde eingestellt, die Technik stillgelegt. Viele Schutzräume wurden aus den Akten gelöscht, weil sie nicht dem Bund selbst gehören. Ohne ehrenamtliches Engagement ist der Zivilschutz in Deutschland heute nur noch was fürs Museum. Besonders Skandinavien und die Schweiz kümmern sich seit Jahrzehnten aktiv um den Schutz ihrer Bürger. In Deutschland werden derzeit Pilotprojekten durchgeführt, um Schutzraummöglichkeiten zu ermitteln.

Das Bundesamt für Immobilienaufgaben hat untersucht, wie gut Deutschland für einen Ernstfall geschützt ist. Die Antwort ist bedauerlich: nirgendwo. Im Ernstfall wären wir alle ohne Schutz.

Deutschland hat seine Schutzräume für die Bevölkerung abgeschafft, fast niemand hat es bemerkt. Derzeit gibt es nur 579 Anlagen mit rund 477.593 Plätzen, die nur theoretisch für die Bevölkerung gedacht sind. Die Anlagen sind derzeit nicht funktionsfähig und nicht einsatzbereit. Die Wartung wurde eingestellt, die Technik stillgelegt.

Viele Schutzräume wurden aus den Akten gelöscht, weil sie nicht dem Bund selbst gehören. Ohne ehrenamtliches Engagement ist der Zivilschutz in Deutschland heute nur noch was fürs Museum. Besonders Skandinavien und die Schweiz kümmern sich seit Jahrzehnten aktiv um den Schutz ihrer Bürger. In Deutschland werden derzeit Pilotprojekten durchgeführt, um Schutzraummöglichkeiten zu ermitteln





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