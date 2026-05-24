Deutschland kämpft um Platz im Viertelfinale der Eishockey‑Weltmeisterschaft 2026

Nach einem Sieg gegen Österreich steht die deutsche Nationalmannschaft im Rennen um das vierte Vorrücken, während die Ergebnisse der USA, Lettland, Großbritannien und Ungarn das Endscore entscheiden.

Deutschland befindet sich in der entscheidenden Phase der Eishockey ‑ Weltmeisterschaft 2026 und kämpft um den Einzug ins Viertelfinale . Nach einem holprigen Start gelang dem DEB‑Team ein überzeugender 6:2‑Sieg gegen Österreich, wodurch es derzeit mit sieben Punkten auf dem vierten Tabellenplatz steht.

Dieser Erfolg hat die Grundstimmung im Kader verbessert, doch die Aufgabe ist noch lange nicht erledigt, denn die letzten Gruppenspiele bringen weitere Unwägbarkeiten mit sich. Die USA, Lettland, Großbritannien und Ungarn stellen die größten Unbekannten dar, weil ihre jeweiligen Ergebnisse unmittelbaren Einfluss auf die Chancen Deutschlands haben





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Eishockey Weltmeisterschaft Deutschland Viertelfinale Qualifikation

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