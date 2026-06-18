Deutschland hat eine gute Chance, am Samstag in die K.-o.-Phase einzuziehen, wenn es gegen die Elfenbeinküste einen Dreier gewinnt.

Deutschland kann am Samstag sicher in die K.-o. -Phase einziehen, wenn es gegen die Elfenbeinküste einen Dreier gewinnt. Dies würde den Gruppensieg sichern, solange im Anschlusspiel nicht gegen Curaçao gewonnen wird.

Der Bundestrainer Julian Nagelsmann wird auf den Sieg setzen, um früh Klarheit über das Weiterkommen zu haben. Die Elfenbeinküste hat im Auftaktsieg über Ecuador gezeigt, dass sie nicht zu unterschätzen ist. Besonders der Leipzig-Star Yan Diomande hat sich hervorgetan und ist von DFB-Stern David Raum gelobt worden. Deutschland-Kapitän Joshua Kimmich weiß um die Qualitäten Diomandes und hofft, dass die Nagelsmann-Truppe am Samstag erfolgreich sein wird





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