Die DFB-Elf steht vor einem wichtigen Spiel gegen die Elfenbeinküste. Ein Sieg würde Deutschland bei sechs Punkten und einer hervorragenden Ausgangsposition bringen.

Deutschland kann heute einen großen Schritt Richtung K.-o. -Runde machen. Mit einem Sieg gegen die Elfenbeinküste wäre die DFB-Elf bei sechs Punkten. Dann käme es darauf an, was im zweiten Gruppenspiel zwischen Ecuador und Curaçao passiert.

Deutschland wäre bereits vor dem letzten Gruppenspieltag sicher für die K.-o. -Phase qualifiziert, wenn die Mannschaft die Elfenbeinküste besiegt und Ecuador gegen Curaçao nicht gewinnt. In diesem Fall hätten Ecuador und Curaçao maximal einen Punkt auf dem Konto. Deutschland stünde bereits bei sechs Zählern.

Mindestens zwei Teams könnten die DFB-Elf dann nicht mehr überholen. Auch bei einem deutschen Sieg und gleichzeitigem Erfolg von Ecuador sieht es sehr gut aus. Mathematisch wäre das Weiterkommen aber noch nicht sicher. Dann hätte Deutschland sechs Punkte.

Ecuador und die Elfenbeinküste würden jeweils bei drei Punkten stehen. Vor dem letzten Spieltag könnten theoretisch noch drei Mannschaften auf sechs Punkte kommen. Die Entscheidung würde dann über die Tordifferenz fallen. Deutschland hat dank des 7:1 gegen Curaçao allerdings eine hervorragende Ausgangsposition.

Je nach Ergebnis zwischen Ecuador und Curaçao ergeben sich unterschiedliche Tabellenkonstellationen. Gewinnt Ecuador, hätten Deutschland und die Elfenbeinküste jeweils vier Punkte, Ecuador stünde bei drei. Endet die Partie unentschieden, lägen Deutschland und die Elfenbeinküste bei vier Punkten, Ecuador und Curaçao jeweils bei einem. Gewinnt Curaçao, hätten Deutschland und die Elfenbeinküste vier Punkte, Curaçao käme auf drei Zähler.

Deutschland bleibt selbst dann in einer komfortablen Position, wenn die Entscheidung über das Weiterkommen erst am letzten Gruppenspieltag fällt





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