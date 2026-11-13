Deutschland: Kohleausstieg ausgesetzt und Gasreserve geplant

Bei nur 58 Prozent gefüllten Speichern bereitet das Wirtschaftsministerium Notfallgesetze vor. Alte Kohlekraftwerke sollen wieder ans Netz, um einen Gasmangel im Winter zu verhindern.

Die deutsche Gasversorgung befindet sich in einer prekären Lage, da die Gasspeicher in diesem Zeitraum nur zu knapp 58 Prozent gefüllt sind. Dieser Füllstand liegt deutlich unter den Werten der vergangenen Jahre, was die Gefahr eines Engpasses im kommenden Winter erhöht. Hintergrund ist, dass Gas im Sommer infolge des Krieges im Iran extrem teuer war, was Energieversorger davon abhielt, ihre Lagerfüllung zeitnah aufzufüllen. Diese wirtschaftliche Abwägung könnte sich nun negativ auf die Versorgungssicherheit auswirken.

Lage der Gasspeicher und INES-Warnung

Die Initiative Energien Speichern (INES) hat in einer aktuellen Berechnung dargelegt, dass die Speicher bei einem außergewöhnlich kalten Winter, wie er im Jahr 2010 auftrat, bereits im Januar leer sein könnten. Diese Warnung hat die politische Debatte um die Energiesicherheit massiv befeuert. Zuerst war das staatliche Eingreifen noch nicht als notwendig erachtet worden, doch Ende September änderte die Bundesregierung ihre Haltung. Sie wies den Staatskonzern SEFE an, weiterhin Gas einzukaufen, um die kritische Unterfüllung der Speichern auszugleichen.

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Planung: Rückkehr alter Kohlekraftwerke

Da auch die Maßnahmen des Staatskonzerns SEFE nicht als hinreichend angesehen werden, bereitet Wirtschaftsministerin Habeck aktuell ein Notfallgesetz vor. Der Entwurf sieht vor, Kraftwerke, die sich bisher in der sogenannten Netzreserve befinden, befristet in den regulären Strommarkt zurückzuführen. Dies soll erfolgen, sobald das Wirtschaftsministerium eine Notlage ausrufen. Ziel ist es, den Gasverbrauch zu senken und gleichzeitig den Strompreis durch zusätzliche Erzeugungskapazitäten zu drücken. Bisher kamen diese Anlagen nur zum Einsatz, wenn kurzfristig die Stabilität des Stromnetzes gefährdet war.

Ein konkretes Beispiel für eine solche Anlage ist das Kraftwerk Bergkamen bei Dortmund, das als Teil der Netzreserve gilt und möglicherweise bald wieder regulär an den Start gehen könnte. Der Gesetzentwurf aus dem Wirtschaftsministerium legt fest, dass Kraftwerke in der Netzreserve oder solche, für die in den Jahren 2026, 2027 und möglicherweise auch 2028 ein Kohleverfeuerungsverbot wirksam wird, bis spätestens Ende März 2028 zusätzliche Stromerzeugungskapazitäten bereitstellen dürfen. Kohle und Mineralöl gelten als kurzfristig verfügbar, da ihre Beschaffung nicht unmittelbar von den betroffenen Krisenregionen abhängt.

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Kritik der Grünen und Skepsis der SPD

Die Pläne der Bundesregierung stoßen auf scharfe Kritik in der politischen Landschaft. Die Grünen werfen der Ministerin vor, gegen Erneuerbare Energien zu kämpfen und im Panikmodus alte Öl- und Kohlekraftwerke aus der Reserve zu holen. Der energiepolitische Sprecher der Grünen bezeichnete die Idee als so sinnvoll wie Skifahren im Sommer. Er betonte, dass Reserven für absolute Notfälle da seien und nicht für Markteingriffe bei hohen Preisen. Dies könne dazu führen, dass Batteriespeicher aus dem Markt gedrängt würden.

Auch beim Koalitionspartner SPD gibt es erhebliche Bedenken. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Armand Zorn erklärte, dass Fragen hinsichtlich des EU-Rechts und des Klimaschutzes keineswegs ausgeräumt seien. Diese Kritikpunkte verdeutlichen die politische Zerrissenheit im Umgang mit der drohenden Energiekrise. Dennoch betont das Wirtschaftsministerium, dass man immer auf alle Eventualitäten vorbereitet sei. Ein Sprecher des Ministeriums bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass vorsorglich Maßnahmen entwickelt werden, deren Nutzung jedoch von der politischen Lageentwicklung abhängt.

Finanzierung und nationale Gasreserve

Um die Anlagen im Bedarfsfall einsatzbereit zu halten, sollen die Betreiber verpflichtet werden, Brennstoff und Personal vorzuhalten. Die entstandenen Kosten sollen erstattet werden, wobei die Umlegung über die Netzentgelte auf die Stromkunden geplant ist. Ob ein solches Gesetzgebungsverfahren eingeleitet wird, ist laut Ministerium noch nicht final entschieden. Sollte ein Gasmangel im aktuellen Winter behoben werden, müsste die Bundesregierung jedoch schnell handeln.

Für die nächsten Winter will die Bundesregierung besser gerüstet sein. Das Kabinett hat am Mittwoch beschlossen, eine nationale Gasreserve aufzubauen. Dieser Schritt dient der langfristigen Sicherung der Energieversorgung und soll künftige Schwankungen und geopolitische Krisen abfedern. Die Kombination aus der temporären Wiederaufnahme der Kohleverstromung und dem Aufbau strategischer Reserven bildet den Kern der aktuellen deutschen Energiepolitik in dieser angespannten Lage.