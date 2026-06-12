Deutschland-Konferenz: BILDs Regeln für offene und respektvolle Diskussionen

Die Plattform erklärt ihre Teilnahmebedingungen, Moderationsrichtlinien und den Umgang mit Regelverstößen, um einen sicheren Raum für lebendige Debatten zu schaffen.

Die Deutschland-Konferenz von BILD versteht sich als digitaler Marktplatz für offene, lebendige und kontroverse Diskussionen. Ziel ist eine ehrliche Debattenkultur ohne Hass und Beleidigungen, bei der die Teilnehmer mit ihrem echten Namen auftreten.

Teilnahme ist nur für BILDplus-Abonnenten möglich, um Anonymität zu reduzieren und einen sicheren Raum zu schützen. Das Team moderiert aktiv nach klaren Regeln: Verstöße wie Hetze, Diskriminierung, Wahlwerbung oder Persönlichkeitsrechtsverletzungen führen zur Löschung von Beiträgen oder zum Ausschluss. Bei hoher Beteiligung kann die Freischaltung verzögert sein. Beendete Diskussionen sind gesperrt.

Nutzer können ihre Beiträge bearbeiten oder löschen. Bei schweren Regelverstößen wird der Zugang temporär oder dauerhaft entzogen, wobei betroffene Nutzer informiert werden. Der Nutzername ist unveränderlich, Profilinformationen wie Beschreibung und Avatar können angepasst werden. Bei Fragen oder technischen Problemen steht debatte@bild.de zur Verfügung.

Die Plattform betont, dass kritische Meinungen willkommen sind, solange sie sachlich, respektvoll und gesetzeskonform formuliert werden. Sie toleriert keine Inhalte, die gegen das Grundgesetz verstoßen oder zu Gewalt aufrufen. Die Moderation soll eine konstruktive Atmosphäre bewahren, ohne Zensur auszuüben. Nutzer sind für ihre Kommentare rechtlich verantwortlich und Daten können bei gesetzlicher Verpflichtung weitergegeben werden.

Die Regeln werden als großzügig beschrieben, ihre Einhaltung wird konsequent durchgesetzt. Der Fokus liegt auf einer öffentlichen, identifizierbaren Debatte, die durch journalistische Begleitung und klare Grenzen geprägt ist





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