Deutschland liefert 6000 modernisierte Kamikaze-Drohnen an Ukraine

Der deutsche Drohnenkonzern Helsing wird Deutschland in diesem Jahr 6000 der modernsten HX-2 Kamikaze-Drohnen an die Ukraine liefern. Die Drohnen sind mit künstlicher Intelligenz ausgestattet, wodurch sie gegen elektronische Kriegsführung und Störmaßnahmen immun sind. Die Produktion der Drohnen erfolgt in einer neuen Fabrik in Süddeutschland. Die Finanzierung der Lieferung ist noch unklar, da sie aus den drei Milliarden Euro Ukraine-Hilfe stammen soll, die Kanzler Olaf Scholz bislang blockiert.

Deutschland wird in diesem Jahr 6000 der modernsten Kamikaze-Drohnen an die Ukraine liefern. Das gab der süddeutsche Drohnen-Konzern Helsing am Donnerstag in München bekannt. Helsing , das führende europäische Technologieunternehmen für Verteidigung , produziert 6000 HX-2 Kampfdrohnen für die Ukraine . Die HX-2 ist eine Präzisions-Kamikaze-Drohne mit einer Reichweite von bis zu 100 Kilometern, einem Gewicht von 12 Kilogramm und einer Geschwindigkeit von 220 km/h.

Die Drohne kann mit Mehrzweck-, Anti-Panzer- und Anti-Struktur-Munition bestückt werden und ist in der Lage, russische Artillerie-Systeme, Panzer oder Kommandoposten anzugreifen.Ein Clou der HX-2 ist, dass sie mittels künstlicher Intelligenz immun gegen russische elektronische Kriegsführung und Störmaßnahmen ist. Sie findet ihren Weg auch bei schlechtem Wetter und verschneiten oder sogar zerstörten Landschaften allein und kann sogar den Endanflug auf ihr Ziel autonom vom menschlichen Operateur durchführen. Bereits im November 2024 lieferte Helsing 4000 KI-Kampfdrohnen in die Ukraine. Anders als damals ist die neue Lieferung aber kein deutsch-ukrainisch Koproduktion des Drohnen-Typs HF-1, sondern eine technisch noch ausgeklügeltere deutsche Eigenproduktion des Typs HX-2.Die Lieferung der Drohnen im niedrigen dreistelligen Millionen-Bereich soll aus den drei Milliarden Euro Ukraine-Hilfe finanziert werden, die Kanzler Olaf Scholz bislang blockiert. Helsing geht jedoch davon aus, dass die vertraglich bereits fixierte Lieferung unter der nächsten Bundesregierung auch finanziert werden wird. Zur massenweise Produktion der HX-2 Kamikaze-Drohnen für die ukrainische Armee hat Helsing zudem seine erste Fabrik in Süddeutschland in Betrieb genommen – genauer Standort geheim! Diese hat laut Unternehmen eine „zu Beginn eine monatliche Produktionskapazität von 1000 HX-2 Kampfdrohnen“. Damit sollte die gesamte Lieferung an KI-Drohnen für die Ukraine noch im laufenden Jahr erfolgen. Helsing-Mitgründer Gundbert Scherf zu BILD: „Der Krieg in der Ukraine zeigt täglich, dass moderne, präzise Technologie zahlenmäßige Nachteile gegenüber älteren Systemen ausgleichen kann. Die NATO muss daraus schnell die richtigen Lehren ziehen. Mit unseren Resilience Factories setzen wir auf eine dezentrale Massenproduktion in ganz Europa.





Ukraine Deutschland Drohnen Helsing HX-2 Krieg KI Elektronik Verteidigung NATO

