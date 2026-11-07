Deutschland liefert keine weiteren Patriot-Systeme an die Ukraine

Boris Pistorius sagt, die deutschen Kapazitäten seien ausgeschöpft. Weitere Patriot-Abgaben würden Lücken in der Luftverteidigung schaffen.

Deutschland kann der Ukraine vorerst keine weiteren Patriot-Luftabwehr systeme liefern. Verteidigungsminister Boris Pistorius erklärt in einem Interview mit der Berliner Morgenpost, die eigenen Kapazitäten seien ausgeschöpft.

Weitere Abgaben würden nach seiner Darstellung Lücken in der deutschen Luftverteidigung verursachen, die nicht verantwortbar seien. Pistorius fordert andere Länder auf, ihre Unterstützung für die ukrainische Luftverteidigung zu verstärken. Das Thema soll beim nächsten Treffen der Ukraine Defense Contact Group Mitte November besprochen werden.

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Patriot-Luftabwehr: Berlin nennt eigene Kapazitätsgrenze

Verteidigungsminister Boris Pistorius sieht derzeit keinen Spielraum für weitere Patriot-Lieferungen an die Ukraine. Er begründet die Absage damit, dass die eigenen Kapazitäten vollständig ausgeschöpft seien.

Nach seinen Worten würden weitere Abgaben Lücken in der deutschen Luftverteidigung reißen, die er nicht für verantwortbar hält. Die Aussage stellt damit die Frage nach dem Gleichgewicht zwischen eigener Sicherheit und Unterstützung für Kiew in den Mittelpunkt.

Pistorius richtet deshalb einen Appell an andere Staaten, ihre Hilfe für die ukrainische Luftverteidigung auszuweiten. Die Frage soll bei der Ukraine Defense Contact Group Mitte November erneut auf den Tisch kommen.

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Korruptionsskandal beim SBU und Bußgeld für Budanow

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigt nach einem Korruptionsskandal weitere personelle Konsequenzen beim Inlandsgeheimdienst SBU an. Es habe bereits Entlassungen gegeben, weitere Personalentscheidungen würden folgen, sagte Selenskyj in einer Videoansprache.

Selenskyj bezeichnet die mutmaßlichen Verbrechen als beschämend und absolut inakzeptabel und fordert eine vollständige Aufklärung. Anti-Korruptionsermittler werfen hochrangigen Mitarbeitern des SBU, der Polizei und der Generalstaatsanwaltschaft vor, eine kriminelle Gruppe geschützt zu haben.

Dieser Gruppe wird vorgeworfen, unter anderem mit Drogen und Falschgeld gehandelt sowie Betrugszentren betrieben zu haben. Es handelt sich um Vorwürfe, die nach den vorliegenden Angaben noch nicht abschließend geklärt sind. Selenskyj schlägt zudem ein Gesetz vor, das alle SBU-Mitarbeiter zur Offenlegung ihres Vermögens verpflichten soll.

Auch der Leiter des Präsidialamtes, Kyrylo Budanow, gerät in die Schlagzeilen. Er muss ein Bußgeld zahlen, weil er in offizieller Funktion Russisch gesprochen hat. Das teilte die Bevollmächtigte für den Schutz der Staatssprache, Olena Iwanowska, mit.

Budanow habe den Verstoß eingeräumt und werde die Strafe fristgerecht begleichen. Für einen Erstverstoß sieht das Sprachengesetz ein Bußgeld von bis zu 8500 Hrywnja vor, was rund 170 Euro entspricht. Budanow hatte am Montag versucht, Proteste vor einem provisorischen Militärgefängnis bei Kiew zu beruhigen, und sprach dabei teilweise Russisch mit einem verletzten Jugendlichen und dessen Schwester.

Energieversorgung in Kiew unter neuem Druck

Die Stromversorger in der Ukraine warnen nach erneuten russischen Angriffen auf das Energiesystem vor weiteren Ausfällen. Der private Energieversorger DTEK teilte auf Telegram mit, in der Nacht seien eine eigene Anlage sowie Umspannwerke des Versorgers Ukrenergo beschädigt worden.

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Über beide Anlagen wird Strom in die ukrainische Hauptstadt Kiew sowie umliegende zentrale Regionen geliefert. Reparaturtrupps sind laut DTEK im Einsatz, doch jeder neue Luftalarm könne die Arbeiten verzögern.

DTEK warnt die Verbraucher ausdrücklich, dass sich die Stromversorgungslage mehrmals pro Stunde ändern kann. Die Versorger rechnen damit, dass die Lage über längere Zeit angespannt bleibt.

Selenskyj wirft Russland vor, mit verstärkten Angriffen auf sein Land den Druck vor den für kommende Woche geplanten Friedensverhandlungen in Abu Dhabi erhöhen zu wollen. Moskau versuche, durch die Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur die Verhandlungsposition Kiews und seiner Verbündeten zu schwächen, erklärte Selenskyj auf der Plattform X.

Nach ersten Erkenntnissen seien bei den jüngsten Angriffen auch Raketen aus nordkoreanischer Produktion eingesetzt worden. Die ukrainischen Streitkräfte meldeten zudem, zwei russische Iskander-Raketensysteme in der Oblast Brjansk attackiert zu haben, wie die Ukrainska Pravda unter Berufung auf den Generalstab berichtet. Das Ausmaß der Schäden werde noch ermittelt.

Europäische Stimme und Erdogans Vermittlungsangebot

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat US-Präsident Donald Trump angeboten, die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs zu unterstützen. Bei einem Telefonat erklärte Erdogan, die Kontakte sowohl zur ukrainischen als auch zur russischen Seite intensivieren zu wollen, wie sein Büro mitteilte.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Armin Laschet, unterstützt die Forderung der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni nach einer einheitlichen europäischen Stimme in den Verhandlungen. Er spricht sich dafür aus, einen europäischen Beauftragten zu ernennen, der im Namen der EU mit der Ukraine und Russland verhandeln könne.

Laschet kritisiert in der italienischen Zeitung Corriere della Sera, dass die EU-Mitgliedstaaten bislang eigene diplomatische Kontakte unterhalten. Wer die EU vertreten solle, lässt er allerdings offen. Eine Entscheidung soll beim Europäischen Rat am 17. und 18. Dezember fallen.