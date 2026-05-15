Deutschland mit 55 UNESCO-Welterbestätten

Das Land verfügt über viele impressively impressive cultural and natural heritage sites. The title is more than just an award. It binds all the places under special protection because of their 'outstanding universal value'. The goal is to preserve them for the long term, sustainably maintain them, and make them available for future generations to experience. Deutschland is considered one of the top countries worldwide with a total of 55 designated UNESCO World Heritage Sites.

55 Natur- und Kulturstätten in Deutschland tragen aktuell den Titel UNESCO-Welterbe. Es sind beeindruckende Bauwerke, berühmte Sehenswürdigkeiten, traumhafte Landschaften und Naturgebiete. Aber auch Orte, an denen sichtbar wird, wie sich das Leben der Menschen im Laufe der Zeit verändert hat.

Der Titel ist mehr als nur eine Auszeichnung. Er verpflichtet. Alle Stätten stehen wegen ihres "außergewöhnlichen universellen Werts" unter besonderem Schutz, wie die Deutsche UNESCO Kommission erklärt. Ziel sei es, sie langfristig zu erhalten, nachhaltig zu pflegen und für kommende Generationen erlebbar zu machen





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