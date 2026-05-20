Nach dem misslungenen Auftakt mit drei Niederlagen und einem Punkt ist die WM-Qualifikation nicht so, wie Deutschland eshofft hat. Deshalb ist jetzt die Zeit der Entscheidung für Deutschland, um die EM-Kader in die Spitze zu rücken, so dass ihn keine Angst mehr vor dem Rücken macht.

2026 droht rasend schnelle Niederlage für die deutsche Nationalmannschaft Herausforderungen stehen immer noch ins Deutsche Team bevor, zumal es nach drei Niederlagen und einem Punktgewinn keine Gruppe in der internationalen EM-Kaderqualifikation geschafft hat.

Nur die nächsten Partien gegen die vermeintlichen Underdogs Ungarn und Großbritannien (jeweils am 22. und 25. Mai) müssen gewonnen werden, um ins Viertelfinale mit vor dem Rücken gerissen zu gelangen. Desillusioniert schaut man auf den Europameisterpokal aus, den die DFB zuletzt verpasst hat. Nun gilt es, den nächsten Engpass zu überstehen, indem die AuswärtsPartien gegen Ungarn und Großbritannien zu einem Sieg werden.

Zusätzlicher Druck kommt auf die Partie gegen Österreich (am 23. Mai), da dies nun für Deutschland, Österreich und Lettland am Ende alle Punkte gegeben sein können. Ein Punkt aus der Niederlage gegen die USA in der regulären Spielzeit könnte dieVerteidigung ins Viertelfinale bringen, sollte Lettland mit minimalen 9 Punkten und Deutschland mit mindestens einem Punkt mehr die Gruppenphase beenden, was beide Voraussetzungen erfüllt





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

International World Cup EM-Kader Auswärtspartien Engpass

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ebola-Alarm in Deutschland: Infizierter US-Bürger wird zur Behandlung nach Deutschland geflogenEin US-Bürger, der sich im Kongo mit dem gefährlichen Ebolavirus infiziert hat, wird zur medizinischen Behandlung nach Deutschland gebracht. Auch sechs weitere Personen mit hoher Infektionsgefahr sind im Anflug. Die WHO hat wegen des Ausbruchs den globalen Gesundheitsnotstand erklärt.

Read more »

Nachrichtenüberblick für NRW: Gemeinsam gegen Problem-Immobilien vorgehen'Hagen-Pakt': Gemeinsam gegen Problem-Immobilien • Verschwundenes Kind in Ungarn aufgetaucht • Wüst besucht Auschwitz-Birkenau

Read more »

Ungarn und Ukraine legen Geldtransporter-Streit bei - Ausweisung aufgehobenUngarn hebt das Einreiseverbot für die Akteure im Geldtransporter-Streit mit der Ukraine auf. Der neue Premier Magyar setzt auf einen Entspannungskurs.

Read more »

Anteilnahme und Mahnung: Nach Totschlag in Ehrenfeld: Post an alle MieterAus dem Leben gerissen, wegen eines Streits um eine nicht gezahlte Kaution: Ein kleiner Traueraltar am Tatort, einem Vielparteienhaus an der Venloer Straße, erinnert an die Bluttat von Ehrenfeld.

Read more »