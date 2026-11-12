Deutschland Nations League 2026/27: Spielplan, Live-Tipps und Qualifikationsregeln

Alle Fakten zur UEFA Nations League 2026/27: Deutschlands Gruppengegner Niederlande, Griechenland und Serbien. Infos zu Free-TV, Streaming-Angeboten und EM-Qualifikationsregeln.

Die fünfte Saison der UEFA Nations League beginnt mit dem Fokus auf die nationale Elf, die in der höchsten Spielklasse antritt. Deutschland startet am Dienstag in der Gruppe 2 mit einem Auswärtsspiel gegen die Niederlande. Anschließend folgen Begegnungen gegen Griechenland und Serbien. Die Gruppenspiele dauern bis Mitte November an. Danach geht es in die K.o.-Runde, die zum Final-Four-Turnier im Juni führt.

Gruppeneinteilung und Turnierstruktur

Die UEFA hat das Format seit der Saison 2018/19 eingeführt, um Länderduellen mehr Wettbewerb zu verleihen. Das Ligasystem ist in vier Stufen unterteilt. Die Gruppen A bis D bilden die einzelnen Niveaus. Nur Deutschland startet in der höchsten Kategorie A. Die anderen Mannschaften sind in Vierergruppen aufgeteilt. Die Liga D bildet eine Ausnahme. Sie besteht nur aus zwei Gruppen mit jeweils drei Teams. Die restlichen Gruppen haben vier Teilnehmer.

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Die Gruppenzweiten in den Ligen A bis C spielen Playoffs. Diese entscheiden über den Aufstieg oder Abstieg in die jeweilige nächsthöhere oder nächstniedrigere Liga. Die Liga A und B tauschen ihre Teilnehmer über diese Runde aus. Auch die Liga B und C stehen im direkten Austausch. Dieser Mechanismus sorgt für Spannung bis zum letzten Spieltag.

Jürgen Klopps Strategie und EM-Qualifikation

Neuer Bundestrainer Jürgen Klopp betonte vor dem Spiel in Amsterdam die Bedeutung des Gruppen sieges. Er beschrieb den Erfolg in der Gruppe als Sicherheitsnetz für die nationale Elf. Dieser Sieg ist entscheidend für die Qualifikation zur EM 2028. Die Europameisterschaft findet im Jahr 2028 in Großbritannien und Irland statt. Die Teilnahme an der Nations League beeinflusst die Gruppenlose zur EM-Qualifikation maßgeblich.

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Ein Gruppensieg sichert das Playoff-Ticket für die nächste Runde. Sollte die direkte Qualifikation in der jeweiligen EM-Qualifikationsgruppe fehlschlagen, bleibt diese zweite Chance erhalten. Jeder Sieger der Nations-League-Gruppen hat dieses Ticket in der Hinterhand. Dies gibt den Teams eine zusätzliche Motivation für jeden einzelnen Punkt im Ligasystem. Die Spieler müssen jede Partie als entscheidend betrachten.

Live-Übertragungen im Free-TV und Streaming

Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sind im Free-TV zu sehen. RTL überträgt drei der Gruppenspiele live. Die restlichen drei Partien werden von ARD und ZDF gesendet. Diese Aufteilung stellt sicher, dass alle Begegnungen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich sind. Zuschauer können die Spiele kostenlos verfolgen.

Alle anderen Spiele der Nations League, einschließlich der deutschen Partien, sind bei DAZN verfügbar. Der Streaming-Dienst erfordert jedoch ein kostenpflichtiges Abo. Das gesamte Turnier wird dort exklusiv übertragen. Auch die restlichen Partien mit deutscher Beteiligung laufen auf der Plattform RTL+. Auch hier ist ein Bezahlabo notwendig. Die Finalrunde wird ebenfalls teilweise im Free-TV von RTL ausgestrahlt.

Aktueller Titelträger und künftige Reformen

Portugal ist der aktuelle Titelträger der Nations League. Das Team gewann das Finale im Juni 2025 in München gegen Spanien. Der Sieg erfolgte nach einem Elfmeterschießen mit 5:3. Die deutsche Mannschaft muss sich gegen diesen Rekordmeister behaupten. Die Konkurrenz in der Liga A ist extrem hoch. Alle Teams haben ambitionierte Ziele.

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Ab der Saison 2028/29 ändert sich die Struktur der Liga. Die Zahl der Ligen wird von vier auf drei reduziert. Ab dann besteht eine Liga aus 18 Teams. Dies ist eine signifikante Veränderung des Formats. Die Auf- und Abstiegsregeln werden an diese neue Struktur angepasst. Die zwei besten Gruppendritten bleiben in der Liga A. Die übrigen Gruppendritten und die besten Gruppenvierten spielen gegen die Gruppenzweiten aus Liga B.

Die Viertelfinalpartien im aktuellen Turnier werden per Losverfahren ermittelt. Die vier Gruppenersten treffen auf Gruppenzweite aus anderen Gruppen. Nur vier Mannschaften erreichen das Finalturnier im Juni. Diese Teams haben sich über das Viertelfinale qualifiziert. Die Fans können das Turnier in den kommenden Monaten verfolgen. Deutschland startet mit dem Pflichtspiel in den Niederlanden.