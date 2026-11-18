Jürgen Klopps DFB-Elf trifft im März 2026 im Nations-League-Viertelfinale auf Spanien, Belgien oder Norwegen. Losung ist am Freitag.

Die Auslosung für das Nations-League-Viertelfinale im März 2026 steht fest. Die deutsche Nationalmannschaft unter Bundestrainer Jürgen Klopp trifft auf Weltmeister Spanien, Belgien oder Norwegen. Die Lotterie findet am kommenden Freitag im Hauptquartier der Europameister 2024 statt. Das Gastgeberland ist aktuell auch der Titelträger der Weltmeisterschaft 2026 und Platz eins der FIFA-Weltrangliste.

Spanien als schwerster möglicher Gegner

Die spanische Auswahl gilt als stärkster Kontrahent im Feld. Das Team von Luis de la Fuente führt die Weltrangliste an. Spanien belegte in der Gruppenphase nur den zweiten Rang. Der Grund war eine 2:3-Niederlage am letzten Spieltag gegen England. Thomas Tuchels Auswahl gewann die Gruppe nur dank eines besseren Torverhältnisses. Ein Aufeinandertreffen wäre die technisch anspruchsvollste Hürde für Deutschland.

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Deutschland müsste gegen Spanien als Außenseiter in die Partie gehen. Das Team von Jürgen Klopp könnte jedoch von der eigenen Leistung am Wochenende profitieren. Erst kürzlich zeigte sich eine Spielweise, die das spanische System knackbar macht. Auch die Niederlage Englands gegen Spanien könnte im Strategie-Review von Klopp eine Rolle spielen.

Belgien im Umbruch unter Mark van Bommel

Der belgische Verband durchläuft einen ähnlichen Strukturwandel wie der DFB. Mark van Bommel, der ehemalige Kapitän des FC Bayern München, übernahm das Traineramt. Er führt die Elf auf Rang acht der Weltrangliste. Van Bommel startete erfolgreich in die Amtszeit. Bei Begegnungen mit Italien und der Türkei gab es vier Siege in vier Spielen.

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Gegen Frankreich verlor die Auswahl zweimal mit 1:4 und 0:1. Ein weiterer Wandel vollzieht sich in der Besetzung. Romelu Lukaku, mit 94 Toren Rekordtorschütze Belgiens, kündigte sein Ausscheiden aus der Nationalmannschaft an. Die einstige Goldene Generation ist damit aufgelöst. Für Deutschland ergibt sich hier eine Machbare Aufgabe nach dem 5:0-Erfolg gegen die Niederlande.

Norwegen mit Haaland und historischem Momentum

Die norwegische Nationalelf erreicht erstmals ein Viertelfinale. Das Team feierte ein historisches Jahr. Nach dem Sieg über Brasilien mit einem Doppelpack von Erling Haaland schaffte man den Durchbruch. In der Nations League sorgten die Wikinger für Furore. Sie besiegten Dänemark am Dienstagabend mit 3:2 in der Nachspielzeit.

Der Sieg sicherte Platz zwei in der Tabelle. Haaland erzielte die entscheidenden Treffer. Norwegen rangiert auf Platz 19 der Weltrangliste. Trotz der niedrigeren Platzierung darf das Team von Klopp nicht unterschätzt werden. Die Offensive um den Starstürmer stellt eine immense Herausforderung dar.

Ablauf und Ausrichtung des Final Four

Die erste Partie findet im März 2026 statt. Die Spieltage sind der 25. und der 30. März. Deutschland startet als Gruppenerster mit einem Auswärtsspiel. Ein Sieg im Rückspiel sichert Heimrecht. Die Sieger ziehen in das Final Four im Juni ein.

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Das Final Four läuft als kompaktes Turnier mit Halbfinale und Endspiel. Der DFB bewirbt sich nicht um die Ausrichtung. Der Verband zog sich anders als im Vorjahr zurück. Frankreich gilt als möglicher Gastgeber für das Endspiel der Nations League 2026.