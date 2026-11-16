Nach dem 5:0-Sieg qualifiziert sich Deutschland für die Viertelfinals der Nations League. Hier sind die Termine im März, die möglichen Gegner aus Liga A und der Ablauf der Auslosung am 20. November.

Die deutsche Nationalmannschaft sichert sich unter Bundestrainer Jürgen Klopp mit einem klaren 5:0-Sieg gegen die Niederlande den ersten Platz in Gruppe 2 der Liga A der Nations League. Dieser historische Erfolg bedeutet die direkte Qualifikation für das Viertelfinale des prestigeträchtigen Turniers. Das Team um Trainer Jürgen Klopp (59 Jahre alt) dominiert seine Nachbarn aus Holland überzeugend und beendet die Vorrunde als unangefochtener Tabellenführer.

Termine und Modus der Viertelfinalspiele

Die entscheidenden Partien im Viertelfinale sind fest für den 25. und 30. März angesetzt. Der Wettbewerb wird dabei im klassischen Modus mit Hin- und Rückspielen ausgetragen, was den Teams eine zweite Chance bei einer Niederlage im ersten Duell bietet. Für Deutschland ist dies eine hervorragende Gelegenheit, sich gegen starke europäische Kontrahenten zu behaupten und im Turnier zu überleben.

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Ein wichtiger strategischer Aspekt ist, dass die deutsche Auswahl im Viertelfinale nicht erneut auf die Niederlande trifft. Diese Regel ist für die DFB-Elf von Vorteil, da die Begegnung in der Gruppenphase bereits deutlich entschieden war. Die Teams aus Holland scheiden aus der weiteren Konkurrenz aus, während Deutschland nun nach vorne blickt und die nächste Hürde plant.

Mögliche Gegner und Auslosungsdynamik

Die genaue Paarung für die K.o.-Runde wird an der Auslosung am 20. November im Hauptquartier von UEFA ermittelt. Dort trifft Deutschland auf einen Gruppenzweiten der Liga A, wobei die Teilnehmerstruktur bereits teilweise feststeht. Aktuell sind Belgien und der amtierende Weltmeister Spanien als potenzielle Gegner aus einer der anderen Gruppen bestätigt, was das Los sehr unterschiedlich ausfallen lässt.

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Ein Duell gegen Spanien wäre sportlich äußerst reizvoll, stellt jedoch gleichzeitig das schwerstmögliche Los für die deutsche Elf dar. Die spanische Nationalmannschaft gilt als einer der stärksten Konkurrenten im europäischen Fußball. Eine Paarung gegen Belgien würde hingegen eine andere Herausforderung bieten, wobei beide Teams als starke Kräfte in der Liga A wahrgenommen werden.

Daneben stehen weitere Gruppenzweite aus der Gruppe D zur Disposition, die noch nicht endgültig feststehen. Die finalen Spiele dieser Gruppe finden am Dienstag mit einem Anstoß um 20:45 Uhr live auf DAZN statt. Wales empfängt dort Portugal, während Norwegen gegen den Nachbarn Dänemark antreten muss. Diese Begegnungen entscheiden darüber, welche Mannschaften die Runde der letzten Vier erreichen.

Gruppe D und die Suche nach dem zweiten Platz

Die Ausgangslage in Gruppe D ist hochdynamisch und beeinflusst direkt die möglichen Viertelfinalgegner Deutschlands. Derzeit führt Portugal die Tabelle an, gefolgt von Dänemark auf dem zweiten Platz und Norwegen auf Rang drei. Allerdings besteht die Möglichkeit, dass alle drei Mannschaften als Gruppenzweite für die Auslosung relevant sind. Dies hängt von den Ergebnissen der letzten Spieltage ab.

Falls Portugal im letzten Spiel verliert und Dänemark gewinnt, rutschen die Portugiesen auf den zweiten Platz. Gewinnt Portugal jedoch mindestens einen Punkt und siegt Norwegen in Dänemark, ist Norwegen die zweite qualifizierte Mannschaft. Dänemark benötigt nur einen Punkt, um sicher im Rennen zu bleiben, während Norwegen zwingend gewinnen muss, um nicht auszuscheiden.

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Ausblick auf das Final-Four-Turnier

Sollte Deutschland das Viertelfinale überstehen, findet das Final-Four-Turnier vom 9. bis 13. Juni statt. Der Austragungsort für dieses Endrundenturnier wird erst nach Abschluss der Viertelfinalspiele bekannt gegeben. Die deutsche Nationalmannschaft erinnert sich noch gut an die letzte Austragung, bei der sie Gastgeber war, aber frühzeitig scheiterte.

Bei der vorherigen Endrunde unterlag Deutschland im Halbfinale Portugal mit 1:2 und verlor auch das Spiel um Platz 3 gegen Frankreich mit 0:2. Der portugiesische Titelgewinn im Elfmeterschießen bleibt in Erinnerung. Jetzt gilt das Ziel, diese Bilanz zu verbessern und im Juni wieder eine Rolle im Kampf um die Trophäe zu spielen, wobei die Wege der Teams von Xavi und Jürgen Klopp im Viertelfinale nicht wieder kreuzen.