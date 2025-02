Alexander Dill, Soziologe und Ökonom, plädiert für eine Abkehr von ständiger Wirtschaftsintervention und sieht in Deutschlands dezentrale Struktur ein großes Kapital. Er argumentiert, dass Deutschland seine Stärken wie die mittelständische Wirtschaft, Bio-Landwirtschaft und die hohe Lebensqualität in den Vordergrund stellen sollte, anstatt sich auf kurzlebige Technologietrends zu konzentrieren.

Deutschland hat seit dem Marshallplan Jahr für Jahr neue Wirtschaft smaßnamen erhalten. Doch laut Soziologen und Ökonom Alexander Dill könnte Nichts-Tun die Antwort sein, um die deutsche Wirtschaft zu stärken. Die USA leben von Apple, Alphabet und Microsoft und dem größten Kapitalmarkt der Erde. Deutschland und seine EU-Nachbarn sind viel stärker diversifiziert.

In 294 Landkreisen und 106 kreisfreien Städten tummeln sich in Deutschland nicht nur mittelständische Weltmarktführer, sondern auch Bio-Landwirte, Kreiskrankenhäuser, Halbtagsdozenten und Freiberufler. Viele von ihnen erhielten Corona-Hilfen. Die Erdgasrechnung wurde für Millionen Gaskunden gedeckelt. Unsere Kinder studieren umsonst. Auch Sozialhilfeempfänger und Touristen haben Zugang zu jeder Arztpraxis, jedem Krankenhaus. Die jährlichen Steuereinnahmen des Wachstums-Schlusslichts Deutschland belaufen sich auf eine Billion Euro - und sind damit höher als das Bruttosozialprodukt des größten und am niedrigsten verschuldeten Landes der Welt, nämlich Russland.Dr. Alexander Dill arbeitete zunächst in der Softwareindustrie, bevor er 2010 das Basel Institute of Commons and Economics gründete. In mehreren UN-Arbeitsgruppen veröffentlicht er seit 2017 wirtschaftliche Vorschläge zur Lösung politischer Konflikte. Er führt Veranstaltungen u.a. im Deutschen Bundestag, in der Bundespressekonferenz und in den UN Hauptquartieren in Genf und New York durch.Wussten Sie, dass Wolfsburg (149.443) und Coburg (112.120) mit das höchste Bruttosozialprodukt je Kopf haben? Nur sieben von 106 kreisfreien Städten und kein einziger Landkreis hatte 2022 ein BIP von über 100.000 Euro je Kopf. Die sieben stehen damit weltweit in einer Reihe mit Luxemburg, Singapur, Qatar und Washington DC. Wenn also das BIP in den Städten der DAX-Champions um 20 Prozent sinkt, dann liegt es immer noch weit über dem Durchschnitt. Da aber die Lebenshaltungskosten in den ärmeren Landkreisen deutlich niedriger sind, könnte das zu einem Umzug von Unternehmen und Mitarbeitern führen - eigentlich strukturpolitisch erwünscht. Die Steuereinnahmen Deutschlands verminderten sich im Corona Lockdown 2020 nicht einmal um sieben Prozent - um dann um über 20 Prozent zu steigen. Jedes Unternehmen, jeder Staat, jeder Freiberufler kann, muss und soll mit sieben Prozent Umsatzrückgang leben. Man verdient weniger. Man investiert weniger. Man ist pessimistischer. Aber man atmet und lebt. Die USA sind schon seit Jahrzehnten nicht mehr für ihre Industrieprodukte, sondern für Hollywood, Social Media und Finanzmarktprodukte berühmt. Dieser Strukturwandel findet ständig und in allen Ländern statt. Ein Beispiel: Kurz nach der Verhängung eines Lieferverbots von Nvidia Chips an China, überraschten junge Ingenieure mit einer billigen Alternativlösung namens Deepseek, die die US-Technologieaktien abstürzen ließ. Deutschland kann durch das Aufspringen auf kurzlebige Technologietrends weder Beschäftigung, noch Wachstum schaffen. Wie die Bruchlandungen vom Transrapid, von der LKW Elektroautobahn, von Flugtaxis und Wirecard zeigen, ist das Verlustrisiko in vorgeblichen Marktnischen zu groß. Warum nicht in 100.000 weitere Biobauern und generationenübergreifendes Wohnen investieren? Die Pflegekosten um 50 Prozent senken? In genossenschaftliche Gaststätten und kleine Polikliniken investieren, die die schwerfälligen und ineffektiven Krankenhäuser und ungesunden Fast-Food-Ketten ersetzen? Deutschlands dezentrale Struktur ist unser größtes Kapital. Dort braucht man nämlich nicht Milliarden, sondern kann mit einer Eigenkapitalspritze von 20 Prozent jede sinnvolle Innovation zur Umsetzung führen.In einer globalen Wirtschaft, in der Produkte, Dienste, Kapital und Fachkräfte täglich die Kontinente wechseln, herrscht kein Wettbewerb, sondern ein ständiger Austausch. Chinesische Automobilhersteller bemühen sich in Münchens Innenstadt mit herausragenden Automobilen (vergeblich) um Kunden. Deutsche scheiterten daran, China den Transrapid zu verkaufen.verbietet weltweit führenden deutschen Unternehmen, ihre Produkte nach Russland zu liefern, etwa Gasturbinen und Eisenbahnen. In vielen Bereichen bietet Deutschland weltweit gefragte Spitzenprodukte, sogar im Tourismus, wo das Hofbräuhaus Platz 1 der weltweiten Gastronomie einnimmt. Deutsche Versicherer gewinnen den Weltmarkt nicht weil sie billiger sind, sondern weil sie ihr Geschäft verstehen. Und wer die sauteuren SAP Lösungen kauft, tut dies aus Gründen der Effektivität, nicht zur Förderung der TSG Hoffenheim 1899. Aufgrund der unterschiedlichen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen seit 1945 hat jeder Staat gelernt, sich auf seine Stärken zu besinnen. Über die Hälfte der Schweizer Ärzte sind Deutsche. Es gibt aber keinen Wettbewerb zwischen deutschen und Schweizer Medizinanbietern. Die Deutschen haben sich damit abgefunden, nur noch Pizza, Frühlingsrolle, Falaffel, Sushi und Kebap zu esse





