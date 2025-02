Deutschland ohne Medaille in der alpinen Ski-WM

Die deutsche Ski-Nationalmannschaft verpasst bei der alpinen Ski-Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm erneut eine Medaille. Auch die angeschlagene Lena Dürr konnte im Slalom nicht die erhoffte Wende schafften. Die Schweiz dominiert mit bereits zwölf Medaillen.

Die alpine Ski-Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm ist für die deutsche Mannschaft weiterhin enttäuschend verlaufen. Auch die angeschlagene Lena Dürr konnte die deutsche Mannschaft bei der alpinen Ski-WM nicht mit einer Medaille erlösen. Sie erreichte im Slalom Rang acht, 1,13 Sekunden hinter einem Podestplatz. Die Schweiz dominiert den Zwölferkogel weiterhin und feierte mit Camille Rast ihren dritten Slalom sieg bei dieser Weltmeisterschaft.

Rast setzte sich vor ihren Teamkolleginnen Wendy Holdener und Katharina Liensberger durch, die Silber und Bronze sicherten. Die deutsche Mannschaft droht vor dem abschließenden Herren-Slalom am Sonntag die erste alpine WM ohne Edelmetall seit 18 Jahren. Lena Dürr, eine der größten Hoffnungsträgerinnen des deutschen Teams, verpasste den Slalom aufgrund gesundheitlicher Probleme und und schwieriger Pistenverhältnisse. Ihre Vorbereitung auf den Slalom verlief alles andere als optimal. Sie sei schon nach dem Riesentorlauf am Donnerstag sehr müde gewesen und habe den ganzen Freitag im Bett gelegen, berichtete die Athletin vom SV Germering. Sie wolle das aber nicht als Ausrede verwenden, so Dürr. Die Bedingungen seien 'ganz, ganz speziell' gewesen, sagte die 33-Jährige. Im ersten Lauf sei sie mit der Kurssetzung nicht klargekommen. Ihr Rückstand auf die führende Rast betrug zur Halbzeit 1,93 Sekunden. Das war im zweiten Durchgang nicht mehr aufzuholen. Ihre Teamkolleginnen Emma Aicher und Jessica Hilzinger waren bereits im ersten Lauf ausgeschieden. 'Wir haben den Schwenk im Slalom, den wir eigentlich erreichen wollten, verfehlt', sagte DSV-Sportvorstand Wolfgang Maier in einem vorläufigen WM-Resümee. Zumindest gilt das zum jetzigen Zeitpunkt. Linus Straßer kann die komplette Nullnummer im Slalom am Sonntag (09.45/13.15 Uhr/ZDF und Eurosport) noch abwenden. Er braucht angesichts starker Konkurrenz aber einen Sahne-Tag, um das Podest zu erreichen. Gerade für Dürr sei es aber auch eine schwierige WM gewesen, meinte Maier. Die Slalom-Bronzemedaillengewinnerin von vor zwei Jahren stand - abgesehen vom Riesenslalom - immer im Fokus. Sowohl im Mannschaftswettbewerb zum Auftakt als auch in der Team-Kombination am Dienstag patzte sie dann aber. Mikaela Shiffrin, die vor zweieinhalb Monaten in Killington gestürzt war und wegen einer Stichwunde im Bauchbereich operiert werden musste, verpasste im Slalom indes ihre insgesamt 16. WM-Medaille. Sie teilt sich die Spitze in dieser Statistik weiter mit der Deutschen Christl Cranz, die in den 1930er-Jahren dominierte. Wahre Ski-Festspiele erleben derweil die Schweizer. Schon zwölf Medaillen haben sie am Zwölferkogel gewonnen - darunter vier goldene





