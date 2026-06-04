Deutschland plant mögliche Bewerbung um die Fußball-Weltmeisterschaft 2038 oder 2042

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) plant möglicherweise eine Bewerbung um die Fußball-Weltmeisterschaft 2038 oder 2042. DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat die ersten Überlegungen für eine mögliche Bewerbung bereits im Präsidium der Deutschen Fußball-Liga (DFL) vorgestellt.

Der Deutsche Fußball-Bund ( DFB ) plant möglicherweise eine Bewerbung um die Fußball-Weltmeisterschaft 2038 oder 2042. DFB -Präsident Bernd Neuendorf hat die ersten Überlegungen für eine mögliche Bewerbung bereits im Präsidium der Deutschen Fußball-Liga (DFL) vorgestellt.

Die Planungen laufen im Hintergrund bereits an, und die Anforderungen der FIFA stehen im Mittelpunkt. Der Weltverband verlangt für eine WM mindestens 14 Stadien mit einer Kapazität von jeweils mehr als 40.000 Zuschauern. Nach aktuellem Stand würden dafür die Arenen in Berlin, Hamburg, Bremen, Hannover, Leipzig, Düsseldorf, Köln, Gelsenkirchen, Dortmund, Frankfurt, Kaiserslautern, Mönchengladbach, Stuttgart und München infrage kommen. Innerhalb der DFL stößt das Vorhaben offenbar auf breite Zustimmung.

Viele Klubs sehen eine mögliche Weltmeisterschaft als Chance, ihre Stadien und Infrastruktur weiter zu modernisieren. Vor allem im Vergleich zur Premier League wächst der Druck. Während englische Klubs aufgrund strenger Finanzregeln nicht unbegrenzt in neue Spieler investieren können, fließt immer mehr Geld in Stadien, VIP-Bereiche und Nachwuchsleistungszentren. Die daraus erzielten Einnahmen verschaffen den Vereinen zusätzliche finanzielle Möglichkeiten auf dem Transfermarkt.

Eine Heim-WM könnte deshalb auch für die Bundesliga ein wichtiger Impuls sein. Zahlreiche Arenen stammen noch aus der Zeit der WM 2006 und müssten in den kommenden Jahren modernisiert oder teilweise neu gebaut werden. Nach der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko will der DFB seine Bemühungen weiter intensivieren. Geplant sind Gespräche mit der Politik über notwendige Garantien und eine mögliche finanzielle Unterstützung der Ausrichtung.

Zudem muss geklärt werden, wann die FIFA die Turniere 2038 und 2042 vergeben wird. Dabei spielt auch die Kontinentalrotation eine wichtige Rolle. Die WM 2030 findet größtenteils in Spanien, Portugal und Marokko statt, ergänzt durch einzelne Spiele in Uruguay, Argentinien und Paraguay. Deshalb geht man beim DFB aktuell davon aus, dass Europa bei der Vergabe für 2038 möglicherweise noch nicht wieder zum Zug kommt.

Die Chancen auf eine Bewerbung für 2042 gelten daher derzeit als realistischer. Auch die Pläne des Deutschen Olympischen Sportbundes, sich für Olympische Spiele 2036, 2040 oder 2044 zu bewerben, werden beim DFB nicht als Hindernis gesehen. Beispiele aus der Vergangenheit zeigen, dass große Sportereignisse in einem Land durchaus innerhalb weniger Jahre stattfinden können. Knapp vier Jahrzehnte nach dem Sommermärchen 2006 könnte Deutschland damit erneut von einer Fußball-Weltmeisterschaft träumen.

Noch ist es ein langer Weg - die ersten Weichen werden jedoch bereits gestellt





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