Wirtschaftsministerin Reiche legt Entwurf vor. Der Spritpreisdeckel gilt nur bei starken Preissprüngen im Vergleich zur EU, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Die Bundesregierung hat einen ersten Referentenentwurf für einen nationalen Spritpreisdeckel vorgelegt. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche von der CDU hat ihrem langjährigen Widerstand gegen die Maßnahme schließlich nachgegeben. Das Instrument, das bereits in Belgien und Luxemburg etabliert ist, soll ab Beginn des kommenden Jahres implementiert werden.

Schwellenwerte gegen Versorgungsengpässe

Der vorliegende Entwurf der CDU-Ministerin sieht vor, der Bundesregierung ein Dreimonatsrecht einzuräumen, Höchstpreise für Diesel und Superbenzin festzulegen. Diese Befugnis darf jedoch nur aktiviert werden, wenn die deutschen Preisanstiege deutlich stärker ausfallen als in anderen EU-Staaten. Als maßgeblicher Indikator dient der Vergleich der Preissteigerung zur Vorwoche. Nur wenn diese über drei Wochen hinweg mindestens fünf Prozentpunkte über dem Durchschnitt der Preissteigerung in den restlichen EU-Ländern liegt, greift die Regelung.

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Eine erste Rechenoperation des Tagesspiegels zeigt, dass diese Hürde im aktuellen Jahr kaum übersprungen worden wäre. Trotz geopolitischer Spannungen durch den Iran-Krieg und allgemeinen Spritpreisschocks stiegen die Preise in Deutschland zwar stark an, doch auch im europäischen Ausland waren die Preisaufschläge erheblich. Der Vergleich bezog sich zunächst auf die gesamte EU einschließlich Deutschland. Selbst bei einer Berechnung der Rate der EU ohne Deutschland würde sich das Ergebnis kaum ändern, da die Marke von fünf Prozentpunkten Differenz weder für Superbenzin noch für Diesel über zwei Wochen konstant überschritten wurde.

Länderautonomie bei der Preisgestaltung

Der Entwurf gewährt den einzelnen Bundesländern weitreichende Befugnisse zur regionalen Anpassung. Sie sollen die Möglichkeit erhalten, abweichende Höchstpreise zu definieren. Diese können für das gesamte Bundesland, einzelne Städte und Kreise oder sogar spezifische Postleitzahlgebiete festgelegt werden. Zudem besteht die Option, den Preisdeckel regional vollständig auszusetzen, falls dies notwendig erscheint. Diese dezentrale Struktur soll helfen, lokale Marktungleichgewichte auszugleichen.

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Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche begründet die hohen Aktivierungsschwellen mit dem Ziel der Versorgungssicherheit. Im 18-seitigen Dokument taucht der Begriff "Versorgungssicherheit" zwanzig Mal auf. Das Ministerium warnt davor, dass ein zu niedriger Höchstpreis dazu führen könnte, dass Erdölunternehmen ihre Produkte lieber in andere Länder verkaufen. Umgekehrt sei auch ein zu hoher Preisdeckel riskant, da Tankstellenbetreiber sich an diesem Preis orientieren würden, was die Kosten für Verbraucher langfristig in die Höhe treiben würde.

SPD fordert schnellere und stärkere Entlastung

Die Sozialdemokraten (SPD) hatten monatelang auf die Einführung des Instruments gedrängt und stoßen nun auf die hohen Hürden der CDU-Ministerin. Armand Zorn, der energiepolitische Fraktionsvize der SPD, begrüßt zwar den Vorschlag, kritisiert jedoch indirekt die Komplexität. Er betonte, dass der Spritpreisdeckel schnellstmöglich kommen muss. Für die Partei ist entscheidend, ob der finale Entwurf die Margen der Mineralölindustrie wirksam begrenzt und die Menschen spürbar entlastet.

Alternative Maßnahmen wurden im Entwurf diskutiert und verworfen. Eine Übergewinnsteuer wurde als kurzfristig nicht rechtssicher eingestuft und als wenig wirksam für die Endkunden bewertet, da sie Investitionsanreize negativ beeinflussen könnte. Auch ein Direktauszahlungsmechanismus für private Haushalte wurde als nicht einsatzfähig abgelehnt. Der Fokus liegt somit eindeutig auf der direkten Preisregulierung an der Zapfsäule, albeit unter strikten conditional constraints.

Weiterer Prozess der Gesetzesinitiativen

Der Referentenentwurf befindet sich aktuell in der Frühkoordinierung der Bundesregierung. Dies bedeutet, dass verschiedene Ministerien und Behörden interne Diskussionen führen, bevor der Entwurf in die Kabinettssitzung geht. Die SPD wird den finalen Gesetzentwurf daran messen, ob er die gesteckten Ziele einer spürbaren Entlastung der Bevölkerung erreicht. Die politische Dynamik bleibt hoch, da die Bedingung des "deutlich stärkeren" Anstiegs in Deutschland als extrem hohe Hürde interpretiert wird, die eine regelmäßige Aktivierung des Preisdeckels im laufenden Jahr ausgeschlossen hätte.