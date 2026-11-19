Deutschland und Polen konkretisieren das Sommerabkommen zur Rüstungskooperation. Zugleich wird ein russischer Vizeverteidigungsminister zu zehn Jahren Haft verurteilt, während Kiew durch Raketenangriffe getroffen wird.

Im nordwestlichen Bezirk Obolonskyj der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist nach offiziellen Angaben ein Feuer in einem dreistöckigen Gebäude ausgebrochen. Der Brand entstand durch den Absturz von Raketentrümmern, wie Bürgermeister Witali Klitschko über den Kurznachrichtendienst Telegram mitteilte. Rettungskräfte befanden sich bereits auf dem Weg zum Einsatzort, um die Lage zu kontrollieren und die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.

Polen und Deutschland verstärken Rüstungszusammenarbeit

Deutschland und Polen planen, das im Sommer geschlossene Verteidigungsabkommen bis zu den Regierungskonsultationen im Januar aktiv mit Leben zu füllen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und sein polnischer Amtskollege Wladyslaw Kosiniak-Kamysz vereinbarten am Abend nach ihrem Gespräch in Warschau, dass ein entsprechender Fahrplan bis zu diesem Treffen ausgearbeitet werden soll. Ziel ist es, die nächsten Schritte zur Umsetzung des Pakts einzuleiten und die enge Zusammenarbeit zwischen den Streitkräften nachhaltig zu stärken.

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Minister Pistorius betonte, dass die gemeinsame Verantwortung für Europa dadurch deutlich ausgebaut werde. Kosiniak-Kamysz fokussierte sich dabei auf den Ausbau der Kooperation in der Rüstungsindustrie. Beide Seiten streben gemeinsame Initiativen der Unternehmen an, um Europa unabhängiger von anderen Kontinenten zu machen. Dadurch sollen Lieferketten gesichert und eine ausreichende Waffenproduktion gewährleistet werden, was die strategische Autonomie der NATO-Partner innerhalb Europas festigen soll.

Russisches Urteil gegen Vizeverteidigungsminister Zalikow

Ein russisches Gericht hat den früheren Vizeverteidigungsminister Ruslan Zalikow zu zehn Jahren strenger Lagerhaft verurteilt. Das Urteil in Moskau erging wegen Veruntreuung staatlicher Mittel, Geldwäsche und Bestechlichkeit, wie die Nachrichtenagentur Interfax meldete. Dem Verteidigungsministerium sprach das Gericht zudem Anspruch auf 6,5 Milliarden Rubel Entschädigung zu, was umgerechnet etwa 72 Millionen Euro entspricht.

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Der 70 Jahre alte Zalikow ist einer von vier ehemaligen Stellvertretern des langjährigen Verteidigungsministers Sergej Schoigu, gegen die wegen Korruption vorgegangen wird. Während drei weitere ehemalige Offizielle bereits verurteilt wurden, läuft ein Verfahren gegen den vierten noch. Schoigu selbst verlor sein Ministeramt im Jahr 2024. Diese Säuberungswelle im russischen Militär spiegelt die internen Machtkämpfe und die Bekämpfung von Missständen in der Führungsebene wider, die auch international beobachtet wird.

EU-Chefin kritisiert Angriffe auf Botschaften in Kiew

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas meldete, dass bei den jüngsten russischen Luftangriffen auf Kiew auch mehrere Botschaften europäischer und nicht-europäischer Staaten beschädigt worden sind. Diese Attacken erfolgten während der Teilnahme von Russlands Präsident Wladimir Putin am Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft in China. Kallas beklagte, dass die Angriffe die ukrainische Hauptstadt trafen, während Putin im südchinesischen Shenzhen offiziell empfangen wurde, was die Diskrepanz zwischen diplomatischer Repräsentation und militärischer Aggression verdeutlicht.

Bundesaußenminister Johann Wadephul geht davon aus, dass die Friedensverhandlungen zum Ukraine-Krieg noch vor Weihnachten fortgesetzt werden. In den ARD-Tagesthemen betonte er, dass es keine Differenzen zwischen den Vertretern Europas gäbe. Es sei gut und richtig, dass Deutschland als einer der stärksten Unterstützer der Ukraine bei den Gesprächen dabei sein werde, um eine einheitliche Position zu wahren und den diplomatischen Druck aufrechtzuerhalten.

US-Unterhändler Kushner und Sicherheitsgarantien für Moskau

Laut US-Unterhändler Jared Kushner ist Russland offen für Sicherheitsgarantien nach dem Vorbild des Artikel 5 des NATO-Vertrags. Die USA hätten Moskau mit dem Konzept vertraut gemacht, wonach jedes Schutzversprechen auf diesem Grundsatz basieren würde. Artikel 5 besagt, dass NATO-Bündnispartner im Falle eines Angriffs auf ein Mitglied die Unterstützung der Alliierten in Anspruch nehmen können, wodurch ein Angriff auf ein Mitglied als Angriff auf alle gewertet wird.

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Unklar ist bisher, wer im Falle eines erneuten Angriffs Russlands die Ukraine verteidigen würde und welche Rolle die USA dann einnehmen würden. Russland lehnt bislang einen NATO-Beitritt der Ukraine kategorisch ab. Diese Diskussion um Sicherheitsgarantien bleibt ein zentraler, aber umstrittener Punkt in den komplexen Verhandlungen, die auch die langfristige Stabilität in der Region beeinflussen werden. Die Ukraine, Europa, Amerika und Russland stehen dabei vor der Herausforderung, konkrete Mechanismen zu definieren, die sowohl die Souveränität der Ukraine wahren als auch russische Sicherheitsbedenken adressieren.

Rekrutierungsmethoden und diplomatische Initiativen

Das russische Verteidigungsministerium nutzt den Hype um das Videospiel Grand Theft Auto VI, um Soldaten für den Krieg in der Ukraine zu rekrutieren. Ein offenbar mit Künstlicher Intelligenz erzeugtes Bild, das mehrere russische Medien veröffentlichten, zeigt Soldaten, Panzer, Raketen, Drohnen, einen Hubschrauber und ein Kriegsschiff. Die Soldaten tragen russische Flaggen und das Z-Symbol auf den Ärmeln. In der Mitte prangt der russische Text für Dienst auf Vertragsbasis samt der Rekrutierungs-Hotline 117.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besteht auf einer schnellen europäischen Beteiligung an den US-vermittelten Gesprächen mit Russland. Nach dem Treffen der Koalition der Willigen in Berlin sagte Selenskyj, man zähle sehr darauf, dass ein vierseitiges Treffen mit der Ukraine, Europa, Amerika und Russland stattfindet. Es werden noch gesonderte Unterredungen mit den US-Vermittlern Steve Witkoff und Jared Kushner über den Zeitpunkt und die Tagesordnung des nächsten Treffens geführt.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will erneut über einen Beitritt der Ukraine zur NATO debattieren. Diese Initiative unterstreicht die wachsende Bereitschaft westlicher Führungspersönlichkeiten, die Sicherheitsarchitektur in Europa grundlegend zu überdenken. Die Kombination aus militärischer Unterstützung, diplomatischen Gesprächen und der Diskussion über NATO-Mitgliedschaft bildet das komplexe Geflecht der aktuellen internationalen Beziehungen im Kontext des Krieges in der Ukraine.