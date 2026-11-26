Deutschland ist mit Abstand der größte Lebkuchenproduzent innerhalb der EU. Doch die Mengen sinken. Der Abwärtstrend zeigt sich auch bei der Schokoladenherstellung.

Deutschland ist mit Abstand der größte Lebkuchenproduzent innerhalb der EU. Doch die Mengen sinken. Der Abwärtstrend zeigt sich auch bei der Schokoladenherstellung. In Deutschland wird weniger Schokolade produziert.

Die Hersteller kamen im vergangenen Jahr auf 1,0 Millionen Tonnen kakaohaltige Schokoladenerzeugnisse im Wert von 7,7 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt mit Blick auf den bevorstehenden ersten Advent mitteilte. Das waren 5,7 Prozent weniger als im Vorjahr mit 1,1 Millionen Tonnen. Verglichen mit dem Vor-Corona-Jahr 2019 blieb die Menge etwa gleich. Rein rechnerisch wurden 12,1 Kilogramm Schokolade pro Kopf hergestellt.

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Das entspricht knapp zweieinhalb Tafeln pro Woche. Die Pro-Kopf-Produktion ist jedoch nicht mit dem Verbrauch gleichzusetzen. Deutschland exportiert deutlich mehr Schokolade, als es importiert. 2025 wurden 916.200 Tonnen ausgeführt und 532.000 Tonnen eingeführt. Der Großteil der Herkunftsländer lag in Europa: Knapp ein Viertel der Importe stammte aus Belgien, gefolgt von den Niederlanden und Polen.