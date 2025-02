Deutschland: Proteste gegen Rechtsruck nehmen zu

Seit Anfang des Jahres demonstrieren in Deutschland gegen einen befürchteten Rechtsruck. Die Proteste haben Ende Januar zugenommen, nachdem die CDU/CSU einen Antrag zur Verschärfung der Einwanderungspolitik und des Asylrechts im Bundestag mit Stimmen von AfD, FDP und BSW durchgebracht hatte. Tausende Menschen gehen in Ostwestfalen-Lippe auf die Straßen.

Bundesweit werden seit Januar gegen einen befürchteten Rechtsruck in Deutschland demonstriert. Die Proteste haben Ende des Monats zugenommen: Anlass war die Einbringung und Zustimmung des Antrags von CDU/CSU zu einer Verschärfung der Einwanderung spolitik und des Asyl rechts am 29. Januar im Bundestag mit Stimmen von AfD, FDP und BSW. Ein Gesetzentwurf zur Begrenzung der Migration scheiterte am Freitag. Auch in Ostwestfalen-Lippe gehen seit Tagen Tausende auf die Straßen.

Bis zur Bundestagswahl am 23. Februar sind in allen Kreisen noch Demonstrationen angekündigt. Die Aktionen in der Übersicht. >>>Alle Informationen zur Bundestagswahl 2025 Bevorstehende Demos gegen Rechts in OWL im Überblick: Freitag, 14. Februar, ab 18 Uhr: Das Bündnis „Spenge steht auf für Toleranz, Demokratie und Freiheit“ organisiert eine Veranstaltung auf dem Blücherplatz in Spenge. Samstag, 15. Februar, ab 11 Uhr: Das bunte Warburg lädt zu einem Protestzug mit Kundgebung ab dem Schützenplatz Warburg ein. Samstag, 15. Februar, ab 11 Uhr: An der Stadtverwaltung in Lichtenau findet eine Mahnwache „Gemeinsam für die Demokratie“ statt. Samstag, 15. Februar, ab 12 Uhr: Auf dem Münsterkirchplatz in Herford findet ein offener Workshop statt. Verschiedene Organisationen laden dazu ein. Samstag, 15. Februar: Flashmob der Seebrücke Detmold am Rosental in Detmold. Sonntag, 16. Februar, ab 14 Uhr: Ab dem Dreiecksplatz in Gütersloh wird es eine Demonstration durch die Innenstadt geben. Lesen Sie auch: Auch Linksextreme mobilisieren in OWL gegen CDU: Polizei in Bereitschaft Diese Demos waren schon: Am Sonntag, 9. Februar, demonstrierten in Rheda mehr als 2.000 Menschen. Lesen Sie hier alles zu den Demos im Kreis Gütersloh: Große Demo gegen Rechts jetzt im Kreis Gütersloh – mehr als 2.000 Teilnehmer unterwegs Am Samstag, 8. Februar, gingen in Minden, Herford, Detmold und Paderborn Tausende Menschen auf die Straßen. Der Ticker aus Paderborn zum Nachlesen: Liveticker mit vielen Fotos: 500 Demonstranten gegen AfD-Wahlkampfauftritt in Paderborn Am Freitag, 7. Februar, demonstrierten in Bielefeld nach ersten Schätzungen mehr als 20.000 Menschen gegen rechts. Der Liveticker zum Nachlesen: 20.000 Menschen demonstrieren in Bielefeld gegen Rechtsextremismus Am 26. Januar folgten gut 2.000 Teilnehmer dem Aufruf von „Students for future“ zum Protestmarsch in Bielefeld. Wie es lief, lesen Sie hier: Bielefelder Demo richtet sich „gegen Rechts“ – und gegen Friedrich Merz Vor dem AFD–Neujahrsempfang in Schloß Neuhaus versammelten sich am 31. Januar etwa 700 Menschen, die „Nazis raus!“ riefen. Der Hintergrund: Hunderte bei Demonstration gegen AfD-Empfang Mehr als 1.000 Menschen versammelten sich am 1. Februar auf dem Paderborner Liboriberg. Das Bündnis gegen Rechts hatte zu einer Kundgebung vor der Parteizentrale der CDU aufgerufen. Alles zu der Aktion: Mehr als 1.000 Menschen demonstrieren vor CDU-Zentrale in Paderborn Ach in Schloß Holte-Stukenbrock kamen am Samstag, 1. Februar, 600 Teilnehmer zu einer Demo und einem Friedensgebet. Gegenüber der CDU-Geschäftsstelle in Herford versammelten sich am Dienstag, 4. Februar, rund 150 Menschen zur Kundgebung „Solidarität statt Hetze!“. Demonstrationen gegen rechts im Jahr 2024 Anfang 2024 demonstrierten bis zu 100.000 Menschen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Auslöser der Proteste waren die Enthüllungen des Recherchezentrums Correctiv über ein Treffen von Rechtsextremisten im November in Potsdam, an dem AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU teilgenommen hatten. Der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, hatte bei dem Treffen nach eigenen Angaben über „Remigration“ gesprochen. Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll – auch unter Zwang. Lesen Sie dazu den Kommentar: Demos gegen rechts in Bad Oeynhausen: Verpuffter Protest Auch in OWL gab es immer wieder Demonstrationen. Den Teilnehmerrekord knackte Bielefeld am 30. Januar 2024: Mehr als 25.000 Menschen demonstrierten gegen Rechtsextremismus





