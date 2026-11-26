Deutschland plant massive Rüstungsausgaben durch Grundgesetzänderung. Kritiker warnen vor Schuldenexplosion und langfristiger Belastung künftiger Generationen.

Der Bundeshaushalt steht kurz vor der finalen Beschlussfassung im Deutschen Bundestag, doch die Debatte um die Finanzierung der nationalen Sicherheit ist so angespannt wie nie zuvor. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) betont die Dringheit der Aufrüstung, um künftige Generationen vor den Schrecken von Krieg zu bewahren. Seine Koalitionspartner und die Opposition sehen die Finanzierungsmechanismen jedoch kritisch, da sie tief in die Substanz der staatlichen Finanzen eingreifen.

Massive Ausgaben für Verteidigung bis 2030

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) wird im Jahr 2027 mit rund 110 Milliarden Euro ein Fünftel des gesamten Bundeshaushalts verwalten. Diese Summe steigt durch das auslaufende Sondervermögen Bundeswehr bis dahin auf fast 140 Milliarden Euro für Kampfmittel und Ausrüstung. Die mittelfristige Finanzplanung sieht für das Jahr 2030 sogar Ausgaben von 180 Milliarden Euro vor, was deutlich mehr ist als der Bundeszuschuss zur Rentenversicherung.

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Fast jeden dritten Haushaltseuro wird der Bund ab 2030 für die Verteidigung aufwenden, um die neuen Nato-Quoten zu erfüllen. Deutschland beabsichtigt bis 2029, im militärischen Kernbereich 3,5 Prozent der Wirtschaftsleistung auszugeben. Diese drastische Erhöhung der Ausgaben erfordert neue Finanzierungswege, da die bisherigen Verschuldungsspielräume bei weitem nicht ausreichen.

Grundgesetzänderung umgeht Schuldenbremse

Union, SPD und Grüne haben noch vor der Amtsübernahme der schwarz-roten Regierung im März 2025 das Grundgesetz geändert. Sie verankerten darin die sogenannte Bereichsausnahme, die verteidigungsrelevante Ausgaben oberhalb von einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts von der Schuldenbremse ausnimmt. Dadurch darf der Bund für diesen Zweck Kredite in praktisch unbegrenzter Höhe aufnehmen.

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Bereits 2027 fallen rund 130 Milliarden Euro unter diese Ausnahme, bis 2030 werden es über 200 Milliarden Euro sein. Über drei Viertel dieser Summe gehen an der Schuldenbremse vorbei. Ein immer größerer Teil der Neuverschuldung, die über die aktuelle Legislaturperiode rund eine Billion Euro betragen wird, fließt nicht in Infrastruktur oder Soziales, sondern direkt in die Verteidigung.

Schuldenquote droht auf 98 Prozent zu steigen

Liegt die deutsche Schuldenquote aktuell bei 65 Prozent, würde sie bei unveränderter Nutzung der Bereichsausnahme bis 2040 auf rund 98 Prozent ansteigen. Zwar bleibt sie dann unter dem Niveau Frankreichs oder der USA, doch schrumpfende Bevölkerungszahlen und alternde Gesellschaften schränken den finanziellen Spielraum ein. Die Zinszahlungen werden sich bis 2030 verdoppeln, was die Belastung für kommende Generationen drastisch erhöht.

Dietmar Bartsch (Linke) kritisiert diese Entwicklung als inakzeptabel und bezeichnet sie als Schuldenorgie. Er warnt, dass Bürger und künftige Generationen die Rechnung für diese Politik zahlen müssen. Bis zum Ende des Jahrzehnts werde Deutschland mehr für Ausrüstung ausgeben als die Atommächte Großbritannien und Frankreich zusammen. Die Kritik an der hohen Verschuldung ist somit zwangsläufig eine Kritik am Aufrüstungskurs der Regierung.

Ökonomen fordern Konsolidierung und Rückführung

Sachverständigenrat, Bundesbank und Bundesrechnungshof fordern die Bundesregierung auf, die Ausgaben der Bereichsausnahme schrittweise in den Kernhaushalt zu überführen. Die Wirtschaftsweisen empfehlen, die Schwelle für die Kreditfinanzierung ab 2031 anzuheben. Eine schnelle Rückführung um 0,5 Prozentpunkte des BIP pro Jahr würde die Schuldenquote bis 2040 auf rund 78 Prozent begrenzen.

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Dieses Szenario würde jedoch eine Finanzierungslücke von 4,8 Prozent des BIP, also rund 300 Milliarden Euro, eröffnen. Da Union und SPD bei der aktuellen Haushaltsaufstellung mit Mühe ein Zehntel dieser Summe zusammenkriegen, ist dies politisch schwer umsetzbar. Die Experten raten daher zu einer jährlichen Rückführung um nur 0,25 Prozentpunkte des BIP, was eine Schuldenquote von 87 Prozent zur Folge hätte.

Bei dieser langsameren Strategie müsste die Regierung dennoch rund 175 Milliarden Euro einsparen. Regierungsberater sprechen von einem Konsolidierungsdruck in historischem Ausmaß. Die Zeitenwende ist ohne neue Schulden kaum zu stemmen, was die politische und ökonomische Landschaft dauerhaft verändert. Die Entscheidungen im Haushaltsausschuss bestimmen nun den Kurs für die nächsten Jahrzehnte.