Deutschland scheitert an Finnland - Eishockey-WM Viertelfinale Aus

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft scheitert bei der WM in Dänemark deutlich im Viertelfinale an Finnland. Das 0:6 beendet die Medaillenhoffnungen und bestätigt die aktuelle Dominanz der Finninnen in der internationalen Spitze.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft in Dänemark ihren Traum von einer Medaille endgültig begraben. Das Team des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) scheiterte im Viertelfinale in Esbjerg deutlich mit 0:6 an Finnland, dem WM-Dritten des Vorjahres. Das Endergebnis von 0:6 (0:2, 0:1, 0:3) markiert das Aus im Turnier und beendet die deutschen Hoffnungen auf eine Verbesserung der besten Platzierung, die im Jahr 2017 mit dem vierten Rang erreicht wurde. Nach einer starken Vorrunde mit Siegen gegen Tschechien und die Schweiz wirkte die Enttäuschung umso größer, da das Team unter Bundestrainer Jeff MacLeod zunächst groß in die Phase eingegangen war.

Finlands Dominanz im physikalischen Bereich

Die finnische Auswahl dominierte die Partie von der ersten Minute an und präsentierte sich deutlich überlegen, insbesondere im physischen Spielbereich. Finnland verfügt über zahlreiche Leistungsträgerinnen aus der nordamerikanischen Profiliga PWHL, was sich in der Intensität und Effizienz der Offensive niederschlug. Die Deutsche kam im ersten Drittel lediglich auf fünf Schussversuche, während die Finnen ihre Chancen sicher nutzten. Michelle Karvinen erzielte in der 14. Minute die Führung, gefolgt von einem Treffer von Julia Schalin in der 17. Minute. Damit stand es zur Halbzeit verdient 0:2 für die skandinavische Mannschaft.

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Deutschlands Torhüterin Sandra Abstreiter, die ebenfalls in Nordamerika aktiv ist, verhinderte in den ersten beiden Dritteln noch weitere Treffer durch glänzende Paraden. Dennoch konnte sie die überlegene Leistung der Gegnerin nicht wettmachen. Die Defensive der deutschen Mannschaft hatte große Schwierigkeiten, die physische Präsenz der Finnen zu kompensieren. Selbst in Überzahlsituationen gelang es Deutschland nicht, nennenswerte Torchancen zu generieren, was die strukturellen Probleme im Mittelfeld und in der Defensive deutlich machte.

Zweiter Platz in der Mitte

Das zweite Drittel verlief für Deutschland weiterhin schwierig, wobei die finnische Keeperin Sanni Ahola nur einen einzigen Puck auf ihr Tor bekam. Dies unterstreicht die fehlende Effektivität der deutschen Angreifer, die nicht in der Lage waren, die finnische Defensive zu durchbrechen. Die Vorentscheidung fiel schließlich durch die Spielerin mehr auf dem Eis für Finnland im gesamten Mitteldrittel. Viivi Vainikka traf in der 31. Minute zum 3:0, was den deutschen Verein endgültig ins Straucheln brachte. Trainer Jeff MacLeod versuchte zwar, durch Umstellungen der Reihen im Schlussdurchgang neuen Schwung zu generieren, doch dies änderte nichts am grundlegenden Ungleichgewicht des Spiels.

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Endstand und Perspektiven

Im dritten Drittel erhöhten die finnischen Spielerinnen den Druck weiter und beendeten die geringen Hoffnungen auf ein Eishockey-Wunder für das deutsche Team. Petra Nieminen erzielte in der 51. Minute den vierten Treffer, gefolgt von Krista Parkkonen, die nur 21 Sekunden später den fünften Treffer markierte. Diese schnellen Treffer zeigten die fehlende Widerstandsfähigkeit der deutschen Defensive, die unter dem Druck nicht standhielt. Kurz vor Ende der Partie machte Elisa Holopainen in der 60. Minute den Endstand perfekt und sorgte für das klare 0:6-Ergebnis.

Das Ergebnis bedeutet für das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod das frühe Aus bei der Weltmeisterschaft. Trotz der vorherigen Erfolge in der Vorrunde gegen Tschechien und die Schweiz war die Mannschaft gegen die physisch und technisch überlegene finnische Auswahl chancenlos. Die Niederlage bleibt die schlechteste Platzierung in jüngster Geschichte, da der vierte Rang aus dem Jahr 2017 nun die beste Wertung darstellt. Die Deutschen müssen nun die Leistung auf der Eisfläche analysieren und versuchen, die Defizite für zukünftige Turniere zu beheben, um wieder in die internationale Spitze zurückzukehren.

Finnland qualifiziert sich damit für das Halbfinale und bestätigt seinen Status als eine der stärksten Nationen im internationalen Fraueneishockey. Die deutsche Auswahl kehrt ohne Medaille nach Hause, wobei die Enttäuschung über das Verspielte des Viertelfinales nachhallt. Die Performance in Esbjerg zeigt, dass Deutschland im Vergleich zu den Top-Nationen wie Finnland, Kanada und den USA noch erhebliche Aufholarbeit leisten muss. Die nächsten Schritte liegen in der internen Analyse der Taktik und der individuellen Leistungen, um den Anschluss an die Weltspitze wiederherzustellen.