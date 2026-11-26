Alexander Zverev gewinnt allein, aber Struff und Krawietz/Pütz verlieren. Die Hoffnung auf den Titel im Davis Cup ist für das deutsche Team damit endgültig zerplatzt.

Nach einer knappen 1:2-Niederlage gegen das Team Großbritannien s ist die Hoffnung auf den Davis-Cup-Titel für das deutsche Team geplatzt. Der entscheidende Faktor war, dass nur die Nummer 1 der Welt, Alexander Zverev, seine Partie gegen Arthur Fery (24) gewann. Die anderen beiden Begegnungen endeten mit einer Niederlage für die deutschen Spieler. Jan-Lennard Struff (36) unterlag Cameron Norrie (31), und das Doppel aus Kevin Krawietz (34) und Tim Pütz (39) verlor gegen Neal Skupski (36) und Henry Patten (30). Es sollte der erste Erfolg nach 33 Jahren werden.

Entscheidende Partien gehen verloren

Das Doppelfinale von Kevin Krawietz und Tim Pütz gegen Neal Skupski und Henry Patten endete mit einem 2:6, 6:7 und machte alle Hoffnungen zunichte. Auch Jan-Lennard Struff verlor gegen Cameron Norrie mit 3:6, 6:3, 2:6. Struff zeigte eine schwankende Leistung, während Zverev mit 6:3, 6:2 gegen seinen Gegner aus dem Wimbledon-Halbfinale gewann. Diese Niederlage in Bologna ist das letzte gemeinsame Match von Krawietz und Pütz, da Tim Pütz im Frühjahr 2027 seine Karriere beenden wird.

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Struff und Norrie liefern Duell ab

Jan-Lennard Struff hatte vor dem Duell mit Cameron Norrie keine einfache Aufgabe. Norrie war im ersten Satz nahezu fehlerfrei und dominierte die Partie. Struff drehte das Spiel zwar, gab es in der entscheidenden Phase jedoch aus der Hand. Struff lobte Norrie als brutal guten Spieler mit starkem Servieren und guter Laufarbeit. Er merkte an, dass er seinen ersten Aufschlag am Ende nicht mehr bringen konnte, was Norrie ausnutzte.

Zverev gewinnt allein für Deutschland

Alexander Zverev war der einzige deutsche Spieler, der gewinnen konnte. Seine rechte Knöchelverletzung, die ihn bereits bei den ATP Finals der vergangenen Woche behinderte, machte erst Ende des zweiten Satzes Probleme. Dennoch siegte er klar gegen Arthur Fery. Zverev meinte nach dem Match, dass er eine Woche frei brauche, da es das Ende der Saison sei. Die Empfehlung vom Sieg gegen Novak Djokovic und vom Finale von Brüssel konnte er nicht auf den Platz der Arena BolognaFiere bringen.

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Zukunft des deutschen Davis-Cup-Teams

Am Sonntag wird der Davis-Cup für 2027 ausgelost. Da wird sich im deutschen Team einiges ändern. Vor allem auf das neue Doppel darf man gespannt sein. Die Niederlage in Bologna ist das letzte gemeinsame Match von Kevin Krawietz und Tim Pütz, da Tim Pütz im Frühjahr 2027 seine Karriere beenden wird. Die Pleite von Bologna ist ihr letztes gemeinsames Match. Ihre sagenhafte Davis-Cup-Bilanz tröstet da wenig.

Historischer Kontext und Perspektiven

Beim 21. Auftritt von Krawietz und Pütz ist es erst ihre dritte Niederlage. Somit bleibt ihre Ära abgesehen vom WM-Erfolg ungekrönt. Sie gewannen keinen Grand-Slam-Titel und keinen Davis-Cup-Sieg, obwohl sie das Potenzial dafür hatten. Die Weltmeister von 2024 werden nie wieder zusammenspielen. Die Hoffnung auf den Titel im Davis Cup ist für das deutsche Team damit endgültig zerplatzt.