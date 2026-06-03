Deutschland scheitert bei UN-Sicherheitsratswahl: Niederlage für Wadephul und Merz

Deutschland hat den nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat nicht erhalten. Portugal und Österreich wurden gewählt. Die Niederlage ist ein Rückschlag für Außenminister Wadephul und das Ziel von Friedrich Merz, Deutschland als europäische Führungsmacht zu etablieren. Trotz hoher UN-Beiträge reichten die diplomatischen Bemühungen nicht aus.

Deutschland hat bei der Wahl für den nichtständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine Niederlage erlitten. Stattdessen wurden Portugal und Österreich gewählt. Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hatte sich zuletzt noch optimistisch gezeigt und von "Gottvertrauen" gesprochen, doch die diplomatische Bemühung blieb ohne Erfolg.

Von 190 abstimmenden Staaten erhielt Deutschland lediglich 104 Stimmen, während Portugal auf 134 und Österreich auf 131 Stimmen kam. Dies ist nicht nur eine persönliche Niederlage für Wadephul, der tagelang um Stimmen warb, sondern auch ein Rückschlag für das Ziel von Friedrich Merz (CDU), Deutschland als führende Macht in Europa zu etablieren. Der nichtständige Sitz, obwohl nur für zwei Jahre und ohne Veto-Recht, hätte Deutschland in einer Zeit geopolitischer Spannungen eine wichtige Plattform im wichtigsten UN-Gremium geboten.

Die Niederlage ist umso bitterer, da Deutschland nach den USA, China und Japan einer der größten Beitragszahler der UN ist und nun erste Forderungen nach einer Reduzierung der Finanzierung laut werden. Die Lehre aus dieser Niederlage ist, dass hohe Beiträge und späte, schlecht vorbereitete Bewerbungen keinen Erfolg garantieren. Im Gegensatz dazu hatte Österreich über mehr als ein Jahrzehnt intensiv für sich geworben. Die diplomatische Schlappe zeigt, dass Geld allein nicht ausreicht und langfristige, strategische Beziehungsarbeit entscheidend ist.

In einer Welt, in der Machtverhältnisse im Wandel sind und multilaterale Institutionen an Bedeutung gewinnen, wäre eine stärkere deutsche Präsenz im Sicherheitsrat ein wichtiges Signal gewesen. Stattdessen muss die Bundesregierung nun erklären, warum trotz hoher finanzieller Beteiligung das politische Gewicht nicht ausreicht, um einen Sitz zu erlangen. Die Niederlage wirft Fragen nach der Effektivität der deutschen Außenpolitik und der Priorisierung von Allianzen auf.

Zwar bleibt der Einfluss Deutschlands in Europa und der Welt groß, doch die Abwahl aus dem Sicherheitsrat untergräbt den Anspruch, eine Führungsrolle einzunehmen. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob die Regierung aus diesem Rückschlag lernt und ihre diplomatischen Strategien überdenkt. Angesichts globaler Krisen wie dem Ukraine-Krieg, dem Nahostkonflikt und dem Klimawandel wäre eine direkte Mitgestaltung im Sicherheitsrat enorm wertvoll gewesen. Nun bleibt Deutschland nur die Rolle als Beobachter, während andere Staaten Entscheidungen treffen, die die Weltordnung betreffen.

Die diplomatische Gemeinschaft wird genau beobachten, wie Berlin auf diese Schlappe reagiert und ob es gelingt, in Zukunft erfolgreichere Kampagnen durchzuführen





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