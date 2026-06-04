Deutschland scheitert erstmals bei UN-Sicherheitsrat-Wahl: Symptom für schwindenden Einfluss

Deutschland ist bei der Wahl für einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat gescheitert. Die Niederlage gegen Portugal und Österreich wird als herbe Blamage für die Bundesregierung gewertet und zeigt den Bedeutungsverlust Berlins in der Welt. Gründe liegen in mangelnder Lobbyarbeit und umstrittenen außenpolitischen Entscheidungen der vorherigen Ampelregierung, insbesondere von Außenministerin Baerbock, die das Vertrauen bei afrikanischen Staaten beschädigt haben soll.

Deutschland ist mit seiner Bewerbung für einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat gescheitert - zum ersten Mal in der Geschichte. Das ist nicht nur eine Blamage für die Bundesregierung, sondern ein deutliches Zeichen für den Bedeutungsverlust und das schwindende Ansehen Berlins in der internationalen Gemeinschaft.

Zwar hatten Kanzler Friedrich Merz und Außenminister Johann Wadephul intensiv um den Sitz geworben, Wadephul reiste sogar nach New York, um zu werben, doch die Bemühungen reichten nicht aus. Gegen Portugal und Österreich unterlag Deutschland deutlich. Merz sagte nach der Niederlage: Wir haben uns mit Überzeugung beworben. Wir haben das Ziel nicht erreicht.

Wadephul sprach von einer herben Niederlage, schloss aber persönliche Konsequenzen aus. Die Gründe für das Scheitern liegen jedoch weit zurück. Außenpolitik-Experte und Ex-Botschafter Wolfgang Ischinger erklärte, die Bewerbung sei schon vor vielen Jahren erfolgt, doch in der wichtigen Phase danach habe das Auswärtige Amt zu wenig getan, um Unterstützung zu mobilisieren. Dieser Fehler fällt daher in die Zeit der vorherigen Ampelregierung.

Insbesondere die damalige Außenministerin Annalena Baerbock steht in der Kritik. Schon zu Beginn ihrer Amtszeit habe sie durch ihre feministische Außenpolitik Misstrauen bei ausländischen Amtskollegen gesät, insbesondere in Afrika. Ein hochrangiger deutscher Diplomat beschrieb, dass Deutschlands Haltung zu Jagdtrophäen aus Afrika dort als lächerlich wahrgenommen worden sei. Dies habe zu einer Abkühlung der Beziehungen geführt.

Der ehemalige botswanische Präsident Mokgweetsi Masisi soll über Baerbocks Auftreten geklagt und sich später über die Wahlniederlage der Grünen gefreut haben. Weitere diplomatische Verstimmungen trugen zum deutschen Debakel bei. Die frühere namibische Vize-Umweltministerin Heather Sibungo kritisierte, dass Deutschland auf dringende Anfragen oft nicht reagiere und in Afrika kaum noch jemand positiv über das Land spreche.

Auch Baerbocks Weg zur Präsidentin der UN-Generalversammlung sorgte für Verstimmung: Sie hatte eine hochverdiente deutsche Diplomatin eiskalt abserviert, was in diplomatischen Kreisen als unverzeihlicher Tabubruch gewertet wurde. Selbst Österreich, das gegen Deutschland gewann, machte Baerbocks Personalpolitik und ihr zu stark auf Deutschland und Selfies fokussiertes Auftritt als Mitursache aus. Insgesamt zeigt die Niederlage, dass Deutschlands Einfluss global schwindet und eine gezielte Schadensbegrenzung in der Außenpolitik dringend nötig ist





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