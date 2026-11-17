Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt klar gegen die Niederlande. Marcel Scherhant, Florian Wirtz und Jamal Gruda treffen dabei jeweils.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat die niederländische Elf im Heimspiel mit 5:0 besiegt. Das Match war geprägt von einer starken defensiven Leistung und effizienten Offensivaktionen. Marcel Scherhant erzielte das erste Tor, während Florian Wirtz und Jamal Gruda weitere Treffer beisteuerten. Manuel Neuer stand zwischen den Pfosten und musste in der ersten Halbzeit kaum eingreifen.

Sicherer Auftritt von Manuel Neuer

Manuel Neuer absolvierte sein 47. Länderspiel für Deutschland. Der Torhüter wurde aufgrund der unsauber zu Ende gespielten niederländischen Konter selten geprüft. In der zweiten Hälfte verhinderte er bei Donyell Malen einen Distanzschuss, der das 1:1 bedeutet hätte, genau in der 57. Minute. Danach war er kaum noch gefordert und konnte sich auf die Sicherung des Ergebnisses konzentrieren.

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Scherhant trifft und dominiert

Marcel Scherhant zeigte im Sturm eine überragende Leistung und erzielte das umjubelte 1:0. Nach 32 Minuten hatte er Pech, als sein Drehschuss nur an den Außenpfosten ging. Neun Minuten später machte er es besser und traf mit einem überragenden Abschluss. Direkt nach der Pause hatte er die erste Chance, schoss aber übers Tor. Zudem traf er vor dem 5:0 wieder nur den Pfosten, was seine offensive Bedrohung unterstrich.

Wirtz und Gruda steuern entscheidende Tore bei

Florian Wirtz initiierte das 1:0 und zeigte nach einer Stunde sein Meisterstück. Er gewann den Ball am niederländischen Strafraum zurück und stellte mit einem Traumtor aus 18 Metern auf 2:0. Zudem bereitete er mit einem schönen Volley zum 4:0 vor, das er auch selbst einleitete. Bei seiner Auswechslung in der 75. Minute wurde er begeistert gefeiert. Jamal Gruda war nach seinem Traum-Debüt gegen Serbien wieder als Rechtsaußen eingesetzt und konnte sich bis zur Halbzeit selten durchsetzen. Kurz nach der Pause setzte er einen Drehschuss knapp neben das Tor. In der Schlussphase war er dann nicht mehr zu bremsen, legte Schlotterbeck per Freistoß das 3:0 auf, bereitete Wirtz zum 4:0 vor und schloss schließlich perfekt zum 5:0 ab in der 77. Minute.

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Starke Abwehrleistung und Torschütze Schlotterbeck

Niclas Füllkrug und die Abwehrreihe zeigten eine disziplinierte Leistung. Maxence Lacroix darf nach dem guten Auftritt beim 3:1 gegen Serbien wieder von Beginn an auflaufen und bestätigte seine Berufung mit einer souveränen Darstellung. Er hatte fast alles unter Kontrolle und scheiterte per Kopf an Verbruggen in der 82. Minute. Mats Hummels zeigte eine starke Vorstellung in der Defensive, wo er fast nichts anbrennen ließ, und krönte seine Leistung mit dem Kopfballtreffer nach Wirtz-Freistoß zum 3:0 in der 65. Minute.

Kimmich und Pavlovic organisieren das Spiel

Joshua Kimmich agierte als Kapitän in seinem 118. Länderspiel als alleiniger Sechser. Er spielte sehr diszipliniert, abgeklärt, ballsicher und zweikampfstark. Er war an der Vorarbeit zum 1:0 und zum 5:0 beteiligt und zeigte nach der Pause noch bessere Leistungen in allen Bereichen. Mathys Tel tat sich auf der ungewohnten Achter-Position zunächst etwas schwer, seine Rolle zu finden, und machte ungewohnte Abspielfehler. Er fing sich danach und war vor allem nach dem Wechsel deutlich präsenter und sicherer. Er scheiterte mit einem 18-Meter-Schuss an Verbruggen in der 74. Minute.