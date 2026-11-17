Nach der 0:5-Niederlage gegen Deutschland äußert sich Xavi schockiert über den Mentalitätsverlust der Niederlande. Die Elftal verliert den Gruppensieg und muss ins Viertelfinale.

Die deutsche Nationalmannschaft hat im Berliner Olympiastadion die niederländische Elf mit einem klaren 5:0-Sieg bezwungen und damit den Gruppensieg in der UEFA Nations League perfekt gemacht. Gegenüber dem siebenfachen Champions-League-Sieger Holland setzte sich das Team von Trainer Julian Nagelsmann mit einer dominierenden Vorstellung durch, die den Gegner in eine tiefe Krise stürzte. Dieser Sieg bedeutete für die deutsche Elf den ersten Platz in der Gruppe, während Holland als Zweiter in die K.o.-Runde der Turnierviertelfinals ziehen muss.

Xavis schockierte Reaktion auf den 5:0-Ergebnisverlust

Der niederländische Trainer Xavi zeigte sich nach dem Spiel tief bestürzt und bezeichnete die Leistung seiner Mannschaft als einen Schock für seinen Fußballer-Ehrgeiz. Er selbst beschrieb seine Verbindung zu den Spielern als schockverliebt und pries diese zuvor noch als wundervolle Fußballer mit tollen Charakteren. Doch diese positive Sicht wurde im Anschluss an die massive 0:5-Niederlage durch gnadenlose Selbstkritik ersetzt, da er das Team für den Zusammenbruch verantwortlich machte.

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Der spanische Coach fühlte sich in seiner Ehre gekränkt und räumte ein, dass er als Trainer die Verantwortung für das Desaster trägt. Er betonte, dass diese Art von Niederlage und die damit verbundene Enttäuschung nicht akzeptiert werden könne. Xavi forderte von seinen Spielern und dem technischen Stab auf, sofortige Änderungen vorzunehmen, um bis zum nächsten Pflichtspiel im März eine Verbesserung der Ergebnisse und der Spielweise zu gewährleisten.

Mentalitätsproblem als Ursache für den Absturz

Als Hauptursache für den katastrophalen Verlauf im zweiten Durchgang nannte Xavi den fehlenden Spirit, also die notwendige innere Einstellung und Mentalität. Er erklärte, dass ohne den richtigen Geist weder im Fußball noch im Leben etwas erreicht werden könne. Der Kontrast zur vorherigen Woche war für den Trainer unvorhersehbar gewesen, da sein Team nur drei Tage zuvor Griechenland mit einem sensationellen 7:0-Sieg dominiert hatte.

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Xavi wies darauf hin, dass die Einstellung in den ersten fünf Spielen der Gruppenphase noch gestimmt habe, was den plötzlichen Einbruch im Spiel gegen Deutschland umso rätselhafter erscheinen lässt. Er kritisierte scharf, dass die Mannschaft nach dem 0:2 und dem 0:3 zwischen den Pfosten einfach zusammengebrochen sei. Dieses physische und mentale Scheitern im Verlauf der Partie ist nach seiner Ansicht das eigentliche Problem, das dringend angegangen werden muss.

Historische Niederlage und Qualifikation für das Viertelfinale

Die heutige Begegnung markiert die höchste Niederlage der niederländischen Nationalmannschaft seit dem Jahr 1959, was die Schwere der aktuellen Krise unterstreicht. Trotz des Debakels konnte Xavi ein einziges positives Ergebnis hervorheben: die sichere Qualifikation für das Viertelfinale, das als das Hauptziel der Gruppenphase galt. Die Elftal hat sich damit für die nächste Runde des Wettbewerbs qualifiziert.

Die deutsche Mannschaft sicherte sich jedoch durch diesen Sieg den Gruppensieg vor Holland. Dies bedeutet für die Niederlande, dass sie als Gruppenzweiter in das Viertelfinale einsteigen müssen, anstatt als Sieger mit dem Status des Top-Favoriten in die K.o.-Phase zu gehen. Der emotionale Tiefpunkt in Berlin steht damit in direktem Widerspruch zu den hohen Erwartungen, die nach dem Sieg über Griechenland in den Niederlanden aufkamen.