Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt klar mit 5:0 gegen die Niederlande. Die ARD verzeichnet 10,3 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 42,3 Prozent.

Die deutsche Nationalmannschaft feiert unter Trainer Jürgen Klopp einen deutlichen 5:0-Heimsieg gegen die Niederlande. Dieses beeindruckende Ergebnis sorgte nicht nur im Stadion für große Begeisterung bei den Fans. Sondern auch vor den heimischen Fernsehgeräten zeigte sich ein massives Zuschauerinteresse an der Partie.

Die ARD darf sich nach dem Spiel über eine herausragende Quote freuen. Durchschnittlich 10,3 Millionen Zuschauer schalteten in den Sender ein. Dies entspricht einem beeindruckenden Marktanteil von 42,3 Prozent im deutschen Fernsehen.

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Besonders die jüngere Zielgruppe zeigte ein starkes Engagement. In der werberelevanten Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte die Übertragung sogar einen Marktanteil von 54,3 Prozent. Damit wurde das Interesse der jungen Fernsehzuschauer an diesem Abend deutlich höher eingeschätzt als bei früheren Veranstaltungen.

Deutlicher Anstieg im Vergleich zu früheren Spielen

Im direkten Vergleich zur vorherigen Partie zeigt sich ein starker Anstieg der Einschaltquoten. Das letzte Länderspiel der DFB-Auswahl endete mit einem 3:1-Erfolg gegen Serbien. Dieses Spiel verfolgten am Freitagabend nur 7,4 Millionen Zuschauer bei einem Marktanteil von 33,8 Prozent.

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Die Quote des Spiels gegen Serbien war die schwächste aller Länderspiele unter der Ägide von Jürgen Klopp. Gegen die Niederlande schalteten fast drei Millionen Zuschauer mehr ein als bei der Partie in Serbien. Damit wurde eine signifikante Steigerung der Reichweite erreicht.

Historische Quotenbilanz und Spitzenreiter

Ganz vorne in der bisherigen Quotenbilanz der aktuellen Trainerära liegt das Spiel gegen Griechenland. Dort schalteten trotz einer 0:1-Niederlage 10,97 Millionen Zuschauer ein. Auch der Debüt-Auftritt von Klopp gegen die Niederlande zog 10,69 Millionen Personen an.

Der 2:0-Sieg gegen Serbien wurde von 10,79 Millionen Menschen verfolgt. Das 0:0-Unentschieden im ersten Spiel gegen Griechenland sah sich mit 9,74 Millionen Zuschauern im unteren Mittelfeld wieder. Der 5:0-Triumph rangiert somit im oberen Bereich der bisherigen Partien.

Die höchste Reichweite erreichte jedoch das bittere WM-Aus gegen Paraguay im vergangenen Sommer. Das dramatische Ausscheiden im Elfmeterschießen verfolgten am 29. Juni 2026 durchschnittlich 17,57 Millionen Menschen im ZDF. Der Marktanteil lag damals bei gewaltigen 74,5 Prozent.

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Erfolg für ARD und Konkurrenzanalyse

Für die ARD war der Fußballabend ein Erfolg auf ganzer Linie. Bereits die halbstündige Vorberichterstattung ab 20.15 Uhr erreichte durchschnittlich 6,3 Millionen Zuschauer. Das Interesse an den Vorgesprächen war somit sehr hoch und trug zur Gesamtquote bei.

Selbst nach dem Schlusspfiff blieb das Interesse der Zuschauer groß. Die Zusammenfassungen der weiteren Nations-League-Partien kamen am späten Abend noch auf rund fünf Millionen Zuschauer. Der Sendestrom zog auch nach dem Hauptevent noch viele Menschen vor den Bildschirm.

Zum Vergleich schlug die Konkurrenz im gleichen Zeitfenster schlechter ab. Der ZDF-Krimi "Die Toten vom Bodensee" erreichte zur Primetime 3,84 Millionen Menschen. Die deutsche Fußballnationalmannschaft setzte sich damit deutlich gegen andere Programme durch.