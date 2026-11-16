Die deutsche Nationalmannschaft besiegt die Niederlande im Berliner Olympiastadion klar mit 5:0. Torschützen waren Schlotterbeck, Wirtz und Gruda.

Die deutsche Nationalmannschaft feierte unter Bundestrainer Jürgen Klopp einen überzeugenden Sieg gegen die Niederlande im Berliner Olympiastadion. Das Spiel endete mit einem klaren Ergebnis von 5:0 und sicherte der DFB-Elf den Einzug ins Viertelfinale der Nations League. Vor 71.765 Zuschauern präsentierte sich das Team als dominierende Kraft, die nach der Pause kaum noch zu stoppen war.

Dominanz im heimischen Stadion Berlin

Nico Schlotterbeck erzielte kurz vor der Halbzeitpause das zwischenzeitliche 3:0. Der Nationalspieler hatte sich direkt vor der orangefarbenen Kurve feiern lassen, obwohl dort zuvor Gesänge wie "Orange trägt nur die Müllabfuhr" in Richtung der niederländischen Fans zu hören waren. Schlotterbeck, der als gebürtiger Berliner aufgewachsen ist, sorgte für die frühe Freude der Heimmannschaft und ließ die Fans zum ersten Mal jubeln.

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Florian Wirtz schloss den Treffer zum 4:0 ab, der herausragend von Brajan Gruda vorbereitet worden war. Gruda setzte nach diesem Erfolg noch einen drauf und sorgte für den 5:0-Endstand. Die Rufe der Menge veränderten sich schnell von Provokationen zu Lobliedern, während der niederländische Teil der Tribüne bereits vor dem Abpfiff das Stadion verließ.

Klopp führt zu Kontrolle und Ballbesitz

Jürgen Klopp ließ Nico Schlotterbeck an diesem Montagabend zum vierten Mal in Folge von Anfang an auflaufen. Der 24-Jährige ist nicht nur im Trainerstab, sondern auch beim Berliner Publikum sehr beliebt. Die Fans hatten sich vor dem Spiel gewünscht, Derry Schlotterbeck ein Tor zu sehen, was ihm auch im eigenen Stadion gelang. Die Stimmung vor dem Spiel war zunächst zögerlich, aber zuversichtlich.

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Einer der Zuschauer Christian bemerkte vor dem Anpfiff, dass das Team unter Klopp besser auf Druck reagiere als bei früheren Turnieren wie der Weltmeisterschaft. Die Ostkurve zeigte eine Choreo mit dem deutschen Adler in Schwarz-Rot-Gold, die an das 3:0 gegen Ecuador im Jahr 2006 erinnerte. Unter Jürgen Klinsmann hatte das Team damals denselben Gegner besiegt und denselben Sieg durch des Adlers Schwingen errungen.

Atmosphäre und Fanreaktionen im Vergleich

Im Gegensatz zum letzten Auftritt in Berlin vor fast drei Jahren, als die Niederlage gegen die Türkei einen Tiefpunkt markierte, dominierten die deutschen Anhänger nun das Olympiastadion. Die niederländischen Fans waren zuvor in der Minderheit und hatten das Spiel frühzeitig verlassen. Die Atmosphäre war trotz einiger rauer Töne überwiegend positiv und von großer Begeisterung geprägt.

Die Laola-Wellen der Menge wurden durch die Tore der deutschen Stars unterstrichen. Nach dem Spiel bezeichnete ein Fan Kim die Leistung der zweiten Halbzeit als überragend und voll Kontrolle. Die Emotionalität unterschied sich jedoch von der Stimmung im November 2023, als die Niederlande noch in der Unterzahl waren. Die Niederlande reisten nach diesem Debakel enttäuscht ab.

Ausblick auf Viertelfinale und Taktik

Das Ergebnis bedeutete den sicheren Einzug in die nächste Runde der Nations League. Jürgen Klopp hat den Liverpooler Stil mit viel Ballbesitz erfolgreich in die Mannschaft integriert. Fan Kim merkte an, dass dies der deutschen Mannschaft gut tut und viel Spaß beim Zuschauen macht, auch wenn es noch zu früh für Euphorie sei.

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Die ersten sechs Spiele unter Klopp zeigten eine deutliche Verbesserung und Klarheit im Spielstil. Das Berliner Olympiastadion diente als Bühne für diese Entwicklung, die Hoffnung auf weitere Erfolge weckt. Die Fans freuen sich auf den weiteren Weg der DFB-Elf in der Konkurrenz. Der Abend ging als gelungene Leistung in die Geschichte des DFB ein.