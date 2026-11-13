Deutschland schlägt Serbien 3:1 und sichert sich den Gruppensieg

Deutschland besiegt Serbien in der Nations League klar mit 3:1. Die Niederlage macht Serbien zum ersten Absteiger der Gruppe A2 und ebnet den Weg für die K.-o.-Runde.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat ihr Gruppenspiel in der Nations League mit einem klaren 3:1-Sieg gegen Serbien abgeschlossen. Durch diese Leistungsdominanz sicherte sich das Team unter Trainer Julian Nagelsmann den Gruppensieg und hat die Kontrolle über den eigenen晋级pfad zur Finalrunde selbst in der Hand. Der Sieg gegen die Niederlande am kommenden Montag ist nun der letzte Schritt, um den Einzug in die K.-o.-Runde endgültig zu besiegeln.

Torflaute der Gastgeber und Führung durch Havertz

Deutschland dominierte die erste Halbzeit eindeutig und ging verdient in Führung. Srđjan Babić von Serbien lenkte einen Kopfball von Kai Havertz unglücklich ins eigene Tor, was den 1:0-Status markierte. Kurz darauf erhöhte Florian Wirtz auf 2:0, nachdem er einen Schuss von Havertz abwehrte und den Abpraller sicher verwertete. Deutschland ließ weitere Torchancen liegen, während Serbien vor der Pause kaum nennenswerte Gefahr für das Tor von Marc ter Stegen darstellte.

Also read Nations-League: RTL zeigt Partie Serbien gegen Deutschland live im TV

Gruda stellt die Weichen auf 3:0 nach der Pause

Kurz nach dem Seitenwechsel konnte Brajan Gruda einen konterartigen Angriff für die deutsche Mannschaft entscheiden und erhöhte auf 3:0. Diese Führung schien das Spiel endgültig zu entscheiden, doch Serbien zeigte Moral und kämpfte sich zurück. Srđjan Babić erzielte nach einer Parade von Marc ter Stegen den Abpraller zum 3:1-Anschlusstreffer. Zudem hatte Aleksandar Mitrović eine große Chance auf den zweiten Treffer, doch ter Stegen hielt den Kopfball sensationell auf der Linie.

Advertisement

VAR-Entscheidungen und Rote Karten beenden das Spiel

Die letzte Phase des Spiels wurde durch mehrere umstrittene Entscheidungen und Disziplinarmaßnahmen geprägt. Ein deutscher Treffer zählte nicht, da das Tor im Abseits stand. Zudem traf Derry Scherhant den Pfosten von Serbien. Der entscheidende Moment kam, als Vanja Dragojević nach einer VAR-Prüfung die Rote Karte sah. Dies schwächte die serbische Abwehr nachhaltig und ebnete den Weg für den sicheren Sieg.

Serbien als erster Absteiger und Ausblick

Serbien steht damit als erste Mannschaft fest, die aus der Gruppe A2 abstiegen ist. Die Niederlande müssen am Montag gewinnen, um Deutschland den Gruppensieg abzunehmen, doch die deutsche Mannschaft hat ihre Hausaufgaben bisher effizient erledigt. Andrija Živković sah in der Schlussphase ebenfalls die Rote Karte, nachdem er den Schiedsrichter angefasst und ihm verbal nachgelegt hatte. Julian Klopp brachte in den letzten Minuten noch Saïd El Mala für Jürgen Klopp ins Spiel, während bei den Serben Vasilije Kostov Sergej Milinković-Savić ersetzte.