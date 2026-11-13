Deutschland schlägt Serbien mit 3:1 im Freundschaftsspiel

Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt souverän 3:1 gegen Serbien. Jürgen Klopp zeigt sich zufrieden nach dem Sieg im Regen in Belgrad.

Die deutsche Nationalmannschaft hat das Rückspiel gegen Serbien mit einem deutlichen 3:1-Sieg abgeschlossen. Trainer Jürgen Klopp führte seine Elf in der serbischen Hauptstadt Belgrad zur souveränen Leistung, despite des strömenden Regens und des anspruchsvollen Spielfeldes. Der viermalige Weltmeister dominierte die Partie weitgehend und enttäuschte damit nicht die hohen Erwartungen an den Auftritt im maroden Stadion von Roter Stern.

Frühe Führung durch Eigentor und Magie

Jürgen Klopp konnte bereits nach 135 Sekunden über einen Glücksgriff freuen, als der serbische Abwehrspieler Srdjan Babic einen Kopfball von Klopp versehentlich ins eigene Tor lenkte. Dieser frühe Treffer setzte der Partie sofort den richtigen Ton auf. Kurz darauf krönte Friedrich Wirtz die gute Positionierung mit einem perfekten Lupfer über den serbischen Torhüter Vanja Milinkovic-Savic, der das 1:0 zur Folge hatte. Die deutsche Mannschaft zeigte sich von Beginn an präzise im Passspiel und kontrollierte das Geschehen konsequent.

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Grudas Sololauf und taktische Disziplin

Die Dominanz der deutschen Mannschaft hielt auch in der zweiten Halbzeit an, als Maximilian Gruda nach einem starken ersten Durchgang die Partie endgültig entschied. Gruda startete vor dem 3:0 ein unwiderstehliches Solo in der eigenen Hälfte und beendete es trocken mit einem Linksschuss ins rechte Eck. Der Treffer erinnerte selbst ehemalige Größen wie Lothar Matthäus an deutsche Fußballtradition. Trotz des sicheren Sieges gab es Momente, in denen das Spiel etwas wackelig wurde, insbesondere nach dem Anschlusstreffer von Srdjan Babic zur 56. Minute, der jedoch keine echte Gefahr mehr darstellte.

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Atmosphäre im Stadion und Zuschauerzahlen

Die Atmosphäre im Stadion war durch den Dauerregen und die niedrigen Zuschauerzahlen geprägt. Im Gegensatz zu früheren Spielen blieb eine Pyrotechnik-Hexenkessel im Marakana erspart. Nur 5000 serbische Schülerinnen und Schüler durften ins Stadion, während nur 50 "Allesfahrer" für die deutsche Mannschaft zählten. Trainer Jürgen Klopp nutzte diese Situation positiv und verwies darauf, dass die Mannschaft ohnehin ohne Zuschauer trainiere. Dennoch bliesen die wenigen anwesenden Fans tapfer für die chancenlosen Gastgeber.

Kaderentscheidungen und Debütanten

Jürgen Klopp reduzierte seinen 44er-XXL-Kader auf 24 Mann, wobei er trotz der kleinen Liste noch einmal einen elften Debütanten in fünfter Partie berief. Maximilian Gruda saß auf der Bank und erhielt seine Chance trotz der knappen Entscheidung. Klopp begründete seine taktischen Wechsel mit den vielen langen Bällen der Serben. Andere Akteure wie Kai Havertz und Florian Wirtz steuerten wichtige Leistungen bei, während Niclas Füllkrug sein erstes Länderspiel seit 2025 absolvierte. Ein Fernschusstor von Joshua Kimmich zählte nicht, da Havertz den Torhüter irritierte, was die knappe Balance der Partie unterstrich.