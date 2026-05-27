Deutschland schwitzt unter der Hitzekuppel: Sommer geht weiter mit Hitze

Deutschland ist derzeit von einer Hitzekuppel umgeben. Ein Hoch aus Afrika sorgt für extreme Hitze. Zahlreiche Wetterstationen meldeten neue Mai-Tagesrekorde. Der Sommer geht weiter mit Temperaturen wie im Juli und August.

Deutschland schwitzt unter der Hitzekuppel . Ein Hoch aus Afrika sorgt für extreme Hitze. Zahlreiche Wetter stationen meldeten neue Mai-Tagesrekorde. Der Sommer geht weiter mit Temperaturen wie im Juli und August.

Die Sonne scheint fast überall zwischen 13 und 15 Stunden pro Tag. Im Südwesten kann das Thermometer in den nächsten Tagen auf bis zu 32 Grad klettern. Auch am Donnerstag und Freitag wird es heiß bleiben, mit Temperaturen zwischen 18 und 27 Grad. Am Samstag und Sonntag kann das Thermometer auf bis zu 34 Grad steigen.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor erhöhter Waldbrandgefahr. Klimatologe Dr. Karsten Brandt stimmt mit dem Traumsommer-Wetter ein. Eine leichte Brise aus dem Norden macht das Wetter in einigen Regionen etwas erträglicher. Doch am Donnerstag und Freitag klettern die Temperaturen schon wieder nach oben.

Das Wochenende wird überwiegend sommerlich schön, vor allem schwül. Gewitter könnten jedoch die Laune trüben. Eine Hitzeglocke steht über Deutschland und bewegt sich kaum. Der Sommer geht weiter, aber vielleicht kommt im Juni schlechtes Wetter





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