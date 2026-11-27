Die deutschen Basketballer qualifizieren sich als Gruppensieger für die WM 2027. Der knappe Sieg in Lettland sichert den ersten Platz in Gruppe K.

Die deutsche Herren- Basketball nationalmannschaft hat sich am Freitag, dem 27. November 2026, vorzeitig die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2027 gesichert. Im Auswärtsspiel gegen Lettland siegten die Männer von Bundestrainer Álex Mumbrú mit einem minimalen Endstand von 78:76. Dieser Erfolg bedeutet den sicheren Gruppensieg in der Qualifikationsgruppe K und eliminiert jede mathematische Unsicherheit regarding die Teilnahme an der Endrunde im Frühjahr 2027.

Vorzeitige Qualifikation und Tabellenstand

Der Tabellenführer der Gruppe K hat nach neun Spielen acht Siege errungen und ist nicht mehr von den ersten drei Plätzen zu verdrängen. Nur die ersten drei Teams jeder Gruppe qualifizieren sich direkt für die Weltmeisterschaft, die vom 27. August bis 12. September 2027 in Katar ausgetragen wird. Mit diesem Sieg hat Deutschland die sportliche Hürde bereits genommen und darf sich nun auf die Vorbereitung in der laufenden Saison konzentrieren, ohne den Druck der letzten Spiele.

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Knappe Partie in der Riga Arena

Der Verlauf des Spiels in Riga war von Beginn an spannungsgeladen und erinnerte an frühere Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften. Die deutsche Auswahl brauchte ein volles Viertel, um ihr Spieltempo zu finden. Nach dem ausgeglichenen ersten Durchgang legte Bayern-Profi Andreas Obst mit einer Serie von sieben Zählern vor und brachte die Mannschaft mit 23:17 in Führung. Teilweise vergrößerte sich dieser Vorsprung sogar auf elf Punkte, als es 32:21 für Deutschland stand.

Dennoch ließen sich die lettischen Gastgeber nicht unterkriegen. Eine kurze Schwächephase der deutschen Defensive, in der nur zwei Punkte in knapp vier Minuten fielen, ermöglichte es Lettland, den Rückstand auf 28:34 zu verkürzen. Diese enge Partie setzte sich auch nach der Pause fort. Obst blieb mit 25 Punkten der beste Werfer der deutschen Mannschaft und sorgte immer wieder für die notwendigen Punkte, um die Führung zu halten.

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Fehlende Top-Stars und aktuelle Kaderlage

Ein bemerkenswerter Aspekt des Spiels war die Abwesenheit zahlreicher Leistungsträger, die im NBA-Betrieb oder in der Euroleague aktiv sind. Über 14 Monate nach dem EM-Triumph in derselben Arena fehlten NBA-Profis wie Dennis Schröder und Franz Wagner, die in der aktuellen Saison im nordamerikanischen Einsatz sind. Auch Maodo Lo und Daniel Theis standen nicht zur Verfügung, da sie für ihre jeweiligen Klubs in der Euroleague spielen. Lediglich Andreas Obst und Oscar da Silva waren Teil des EM-Aufgebots und spielten in Riga.

Trotz der personalen Schwächung zeigte die DBB-Auswahl Charakter. Die Partie erinnerte stilistisch an das Viertelendspiel der WM 2023, als Deutschland sich mit 81:79 gegen Lettland durchkämpfte. Damals sorgten eine durchwachsene Freiwurfquote und Ballverluste für Unsicherheit. In diesem Spiel trafen ähnliche Probleme nach der Halbzeitpause ein: Siebeneinhalb Minuten vor dem Ende glichen die Letten auf 61:61 aus.

Entscheidende Momente am Ende des Spiels

Diese Schwächephase wurde durch gezielte Aktionen der deutschen Spieler beendet. Der Berliner Malte Delow traf einen Distanzwurf, und Christian Sengfelder von San Pablo Burgos stabilisierte die Mannschaft erneut. Zwölf Sekunden vor Schluss stand es 78:73 für Deutschland. Die Situation schien klar zu sein, doch ein unnötiger Abspielfehler der Deutschen ließ Lettland drei Punkte erzielen, wodurch das Spiel wieder offen wurde.

Dennoch reichte der Vorsprung am Ende. Die lettischen Gastgeber konnten mit einem letzten Distanzversuch den Sieg nicht mehr retten, so wie vor drei Jahren. Die deutsche Mannschaft feierte am Ende den verdienten Sieg und sicherte sich damit den ersten Platz in Gruppe K. Dieser Erfolg ist ein wichtiger Schritt im Aufbau der Nationalmannschaft unter Trainer Álex Mumbrú und schafft die Grundlage für die Weltmeisterschaft 2027 in Katar.