Deutschland sichert Stromreserve: Bundesnetzagentur vergibt Fördermittel für Gaskraftwerke

Ab 2031 zahlt der Staat bis zu zwölf Milliarden Euro für Gaskraftwerke als Stromreserve. Die Bundesnetzagentur hat erste Zuschläge an RWE und LEAG vergeben.

Die Bundesnetzagentur hat die ersten Zuschläge für das neue deutsche Stromreserve -Modus vergeben, das ab 2031 in Kraft treten soll. Elf Projekte von Energieversorgern wie RWE, LEAG und den Stadtwerken Karlsruhe wurden für die Bereithaltung von Produktionskapazitäten ausgezeichnet. Ziel ist es, die Stromversorgung auch dann sicherzustellen, wenn weder Wind weht noch die Sonne scheint.

Neues Stromreserve-Modell ab 2031 in Kraft

Das Modell sieht vor, dass der Staat Kraftwerksbetreiber finanziell dafür belohnt, dass sie ihre Kapazitäten in Reserve halten. Im Bedarfsfall, etwa bei Engpässen im Stromnetz, müssen diese Anlagen schnellstmöglich ans Netz gehen. Dieser Paradigmenwechsel auf dem deutschen Strommarkt wurde bereits im vergangenen Sommer durch den Bundestag beschlossen, nachdem jahrelange politische Auseinandersetzungen über die Rahmenbedingungen stattgefunden hatten. Die Energieversorger hatten sich im Anschluss an die Beschlussfassung um die Teilnahme an der Ausschreibung bewerben können.

Also read Bundesnetzagentur benennt erste Gaskraftwerke für Erzeugungskapazität

Bei der ersten Bieterrunde konnten sich Projekte durchsetzen, die entweder neu geplante Gaskraftwerke errichten oder bestehende Kohlekraftwerke auf den Betrieb mit Gas umrüsten. Ein zentrales Ziel der Regierung ist es, dass diese Anlagen bis spätestens 2045 vollständig auf klimafreundlich erzeugten Wasserstoff umsteigen. Batteriespeicher konnten sich in dieser ersten Runde nicht durchsetzen. Das Hauptminiserium hatte hier strenge Vorgaben gemacht, die von den Speichern nicht erfüllt werden konnten. Die Erzeuger müssen in der Lage sein, zehn Stunden am Stück Strom zu liefern und nach einer Stunde erneut zehn Stunden einsatzfähig zu sein. Derzeit schafft kein Batteriespeicher diese lange Durchlaufzeit. In späteren Ausschreibungsrunden sollen jedoch weniger strenge Kriterien gelten.

Finanzierung über 15 Jahre mit 12 Milliarden Euro

Da die neuen Kraftwerke möglicherweise nur selten benötigt werden, rechnet sich die hohe Investition allein durch den Verkauf des erzeugten Stroms oft nicht. Daher erhalten die Betreiber über einen Zeitraum von 15 Jahren eine jährliche Vergütung des Staates für die bloße Bereithaltung ihrer Leistung. Für die nun bezuschlagten Kraftwerke fallen jährlich rund 800 Millionen Euro an. Rechnet man diese Summe über den gesamten Förderrunus von 15 Jahren hoch, summieren sich die Kosten auf rund zwölf Milliarden Euro. Sollte es zu außergewöhnlich hohen Strompreisen kommen, müssen die Betreiber einen Teil ihrer Erlöse abführen. Dies kann die tatsächlichen Förderkosten für den Staat im Nachhinein verringern. In der ersten Runde lag die durchschnittliche jährliche Vergütung bei 155.296 Euro pro Projekt.

Advertisement

Die Kosten für diese Reservekapazitäten sollen ab 2031 nicht mehr aus dem allgemeinen Haushalt finanziert werden, sondern über eine Umlage. Diese Belastung wird letztlich direkt auf die Stromkunden umgelegt sein. Dies schafft einen direkten Zusammenhang zwischen der Sicherung der Infrastruktur und den Kosten für die Verbraucher, die bereits jetzt unter hohen Strompreisen leiden. Die Regierung argumentiert, dass diese Investitionen notwendig sind, um den Ausbau der Erneuerbaren Energien abzusichern.

Strategische Unterschiede zwischen RWE und LEAG

Die Gewinner der Ausschreibung verfolgen unterschiedliche strategische Ansätze. RWE plant, zügig mit dem Bau von drei neuen Gaskraftwerken zu beginnen. Die Standorte liegen alle in Nordrhein-Westfalen und umfassen Voerde, Weisweiler und Werne. Die LEAG hingegen hat einen Weg beschritten, der viele Beobachter überrascht hat. Statt neuer Kraftwerke will der Energieversorger bestehende Kohlekraftwerke in der Lausitz auf Gas umrüsten. Dieser Ansatz ist weniger kostenintensiv als ein Neubau und ermöglichte es der LEAG, mit günstigeren Geboten zu punkten.

Allerdings gibt es bei der Umrüstung von Kohle auf Gas auch Nachteile. Die umgerüsteten Kraftwerke weisen einen schlechteren Wirkungsgrad auf. Das bedeutet, sie verbrauchen mehr Gas, was den Strompreis in die Höhe treibt und sich negativ auf das Klima auswirkt. Zudem sind diese umgerüsteten Anlagen nicht so flexibel einsetzbar wie Neubauten. Für das Überbrücken von Dunkelflauten, also Zeiten ohne Wind und Sonne, ist diese Flexibilität jedoch entscheidend. Kritiker sehen hier ein Schlupfloch, das von der LEAG genutzt wurde, welches Wirtschaftsministerin Katherina Reiche von der CDU wohl nicht vorgesehen hatte. Juristische Auseinandersetzungen sind daher möglich.

Politische Reaktionen und kritische Fragen

Trotz der Kritik zeigte sich Wirtschaftsministerin Katherina Reiche zufrieden mit dem Ergebnis der Ausschreibung. Sie betonte, dass damit der weitere Ausbau der Erneuerbaren Energien und der Kohleausstieg abgesichert würden. Die Grünen sehen dies jedoch kritisch. Sie bemängeln, dass viel Marktmacht bei den alten Kohlekonzernen RWE und LEAG verbleibt. Dies sei die direkte Folge eines schlechten Ausschreibungsdesigns. Die Kritik zielt darauf ab, dass die Wettbewerbsstruktur auf dem Energiebereich nicht ausreichend verändert wurde.

Advertisement

Auch innerhalb der eigenen Reihen gab es Stimmen, die eine Neuausrichtung forderten. Der Brandenburger Bundestagsabgeordnete und energiepolitische Sprecher der Fraktion, Michael Kellner, wies darauf hin, dass die LEAG in der Ausschreibung vollständig abgeräumt habe. Angesichts dieses großen Erfolgs forderte er nun eine Prioritätenverschiebung beim ostdeutschen Energieversorger. Die LEAG sollte nun den vorzeitigen Kohleausstieg in der Lausitz vorantreiben, um den klimapolitischen Zielen besser zu entsprechen. Eine weitere Bieterrunde wird in naher Zukunft folgen, wobei die Kriterien für die Vergabe möglicherweise angepasst werden.