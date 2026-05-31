Deutschland siegt 4:0 gegen Finnland im letzten WM-Testspiel

Die deutsche Nationalelf gewinnt das letzte Testspiel vor der Weltmeisterschaft deutlich mit 4:0 gegen Finnland. Die Mannschaft zeigt eine starke Leistung in Offensive und Defensive und geht mit viel Selbstvertrauen ins Turnier.

Die deutsche Nationalmannschaft absolvierte erfolgreich das letzte Testspiel auf heimischem Boden vor der Abreise zur Weltmeisterschaft . Mit einem deutlichen 4:0- Sieg gegen Finnland präsentierte sich das Team von Bundestrainer Hansi Flick in guter Form und schuf eine positive Grundstimmung.

Die Mannschaft zeigte von Beginn an eine offensive und kontrolierte Leistung, die sich in vier Treffern niederschlug. Besonders hervorzuheben sind die starken Auftritte mehrerer Spieler, die mit Toren und Vorlagen glänzten. Nach dem Spiel äußerten sich die Beteiligten durchweg zufrieden über den Verlauf und die gewonnene Sicherheit vor dem ersten Gruppenspiel. Die Mannschaft scheint in der defensiven Stabilität wie auch im offensiven Spielwitz die nötige Reife erlangt zu haben.

Gleichzeitig wurde betont, dass der Sieg gegen Finnland, während er sehr erfreulich ist, nicht überbewertet werden darf, da nicht die stärksten Fußballnationen als Gegner fungierten. Der Fokus liegt nun voll und ganz auf der unmittelbaren Vorbereitung und dem ersten Spiel der Weltmeisterschaft, um den Aufwärtstrend fortzusetzen. Insgesamt war es ein gelungener Abschluss der heimischen Testspielserie und ein wichtiger Schritt in der finalen Phase der Turniervorbereitung





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