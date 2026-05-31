Deutschland siegt 4:0 gegen Finnland - Undav glänzt und fordert WM-Titel

Die deutsche Nationalmannschaft zeigt im letzten Heimtest vor der WM eine starke Leistung gegen Finnland. Deniz Undav trifft zweimal und bereitet ein Tor vor, gibt anschließend eine klare Ansage: WM-Erfolg bedeutet Titelgewinn.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich mit einem überzeugenden 4:0-Sieg gegen Finnland im letzten Testspiel auf heimischem Boden in WM-Stimmung gebracht. Vor 34.000 Zuschauern in der Mewa Arena in Mainz zeigte die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann eine starke Vorstellung, die vor allem von einem Spieler geprägt wurde: Deniz Undav .

Der Stürmer des VfB Stuttgart, der den noch fehlenden Kai Havertz glänzend vertrat, erzielte zwei Tore und bereitete ein weiteres vor. Mit dieser Leistung avancierte er zum Mann des Abends und sorgte mit einer selbstbewussten Aussage im ZDF-Interview für Aufsehen. Undav erklärte auf die Frage, wann die Weltmeisterschaft für ihn ein Erfolg sei, ohne Zögern: Wenn wir das Ding gewinnen. Dann wäre es ein Erfolg.

Diese klare Ansage zeigt, wie hoch die Ambitionen im Team sind. Der Angreifer war nach dem Spiel bester Laune und bewertete seine eigene Darbietung als 10-von-10-Abend. Ein guter Abend, wir haben das Spiel gewonnen, ich habe drei Scorer gemacht. Besser hätte es nicht laufen können.

Auf die Frage, ob er sich damit einen Stammplatz erspielt habe, reagierte Undav gelassen: Das muss der Bundestrainer entscheiden. Ich habe heute und beim letzten Mal meinen Job gut gemacht. Für gewöhnlich ist Kai Havertz im Sturm gesetzt, doch nach dieser Leistung könnte sich etwas ändern. Undav musste allerdings nach seinem Treffer zum 3:0 angeschlagen vom Platz, nachdem er sich offenbar am Oberschenkel verletzt hatte.

In der 61. Minute wurde er durch Maxi Beier ersetzt. Grund zur Sorge gibt es jedoch nicht, wie der Stürmer direkt Entwarnung gab: Ein bisschen Schmerzen, aber nichts Wildes, alles entspannt. Ein paar Tage behandeln, dann ist es wieder gut.

Die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft endet für die DFB-Elf damit in Deutschland. Bereits am Dienstag fliegt die Mannschaft von Frankfurt nach Chicago. Dort steht eine Trainingswoche an, bevor am 6. Juni die Generalprobe gegen die USA ansteht.

Das erste Gruppenspiel der WM findet am 14. Juni gegen den WM-Neuling Curacao statt. Die Partie gegen Finnland war nicht nur aufgrund des Ergebnisses wichtig, sondern auch, weil sie dem Team zeigte, dass die Rolle als Favorit mit Selbstvertrauen gefüllt ist. Das 4:0 war ein deutliches Signal an die Konkurrenz.

Die Tore erzielten neben Undav (2) auch Florian Wirtz und der eingewechselte Jamal Musiala. Wirtz traf nach einer schönen Kombination zum 2:0, und Musiala setzte mit seinem Treffer den Schlusspunkt. Die Abwehr um Antonio Rüdiger und Jonathan Tah stand souverän und ließ kaum Chancen für die Finnen zu. Der Sieg war nie ernsthaft gefährdet.

Besonders beeindruckend war die Laufbereitschaft und die Ballzirkulation im Mittelfeld, die immer wieder Räume öffnete. Julian Nagelsmann zeigte sich nach dem Spiel zufrieden, mahnte aber auch, dass die Hürden in den USA und bei der WM noch höher werden. Dennoch ist das Selbstvertrauen nach diesem Abend auf einem Höhepunkt. Die Mannschaft reist mit breiter Brust in die USA und wird dort die Feinarbeit für das Turnier leisten.

Die Fans können optimistisch auf die WM blicken, denn die Mannschaft hat nicht nur Ergebnisse, sondern auch eine klare Idee und Mentalität gezeigt. Der Abend in Mainz war der perfekte Abschluss der Vorbereitungsphase in Deutschland. Nun geht es nach Übersee, um die letzten Feinheiten zu justieren und dann bei der WM in Katar anzugreifen. Mit Deniz Undav hat die Mannschaft einen Spieler in Topform, der nicht nur Tore schießt, sondern auch mit seiner Einstellung vorangeht.

Das 4:0 gegen Finnland war ein klares Statement, das Mut macht für die kommenden Herausforderungen. Die WM rückt näher, und die deutschen Fans dürfen gespannt sein, ob Undavs Prophezeiung von einem Erfolg sich erfüllen wird





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DFB-Elf Deniz Undav WM-Vorbereitung 4:0-Sieg Finnland

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