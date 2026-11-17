Die deutsche Nationalmannschaft feiert den größten Sieg seit fünf Jahren. Die ARD-Übertragung erreicht über 10,3 Millionen Zuschauer und 42,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Die deutsche Nationalmannschaft hat im Berliner Olympiastadion einen deutlichen 4:2-Sieg gegen Portugal errungen. Es handelt sich um den größten Erfolg der Mannschaft seit fünf Jahren. Damals gewann Deutschland bei der Europameisterschaft 2021 in München ebenfalls mit 4:2 gegen Portugal. Das Ereignis fand große Beachtung bei den Fernsehzuschauern.

Massive Zuschauerzahlen in der ARD-Übertragung

Die Sendung in der ARD zog beim Gesamtpublikum starke 42,3 Prozent Marktanteil an. Das entspricht mehr als 10,3 Millionen Zuschauern vor den Bildschirmen. Bei RTL sahen am selben Freitag 7,374 Millionen Menschen zu. Deren Marktanteil lag bei 33,8 Prozent. Die Quote bei der ARD war besonders in den jungen Altersklassen hoch. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 54,3 Prozent gemessen.

Also read Deutschland gegen Niederlande im Olympiastadion: Hier kommt es heute zu Sperrungen

Starke Vorberichterstattung und Zusammenfassungen

Schon die halbstündige Vorberichterstattung ab 20:15 Uhr erreichte mehr als 6 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag dabei bereits bei über 40 Prozent. Spät am Abend verfolgten noch mehr als 5 Millionen Menschen die Zusammenfassungen der anderen Nations-League-Spiele. Damit erreichte die ARD bei den Jüngeren wieder etwas mehr als 40 Prozent Marktanteil.

Advertisement

Vergleich mit historischen Quotenrekorden

Ein absoluter Rekord in der Ära von Jürgen Klopp war die TV-Quote jedoch nicht. Die meisten Fernseh-Zuschauer in den sechs Länderspielen seit der Weltmeisterschaft in Nordamerika wurden gemessen. Dies geschah bei der 0:1-Niederlage gegen Griechenland an einem Sonntagabend. Damals sah die Partie 10,97 Millionen Zuschauer in der ARD.

Bedeutung des Sieges für die nationale Mannschaft

Der Sieg im Berliner Olympiastadion gilt als wichtiges Signal. Er markiert die Rückkehr zu früheren Erfolgen auf internationalem Parkett. Die hohe Nachfrage bei jüngeren Zuschauern unterstreicht das große Interesse am aktuellen Kader. Die Zahlen der ARD belegen die anhaltende Popularität der Sportart.