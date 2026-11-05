Deutschland siegt in EM-Qualifikation: Golla trifft am Geburtstag

Deutsche Handballer besiegen Belgien mit 42:32 in der EM-Qualifikation. Kapitän Johannes Golla feiert sein Comeback mit vier Toren am 29. Geburtstag.

Die Deutsche Handballnationalmannschaft hat am 05.11.2026 ihr erstes Pflichtspiel der Europameisterschaft-Qualifikation souverän gewonnen. Das Team um Bundestrainer Alfred Gislason besiegte Außenseiter Belgien mit einem klaren Endstand von 42:32 (Halbzeit 22:18). Besonders im Mittelpunkt stand Kapitän Johannes Golla, der bei seinem Rückkehrspiel für die Nationalelf einen Meilenstein feierte. Am Tag seines 29. Geburtstags erzielte der Kreisläufer vier Treffer und war damit ein wichtiger Faktor für den Sieg.

Golla und Grgic dominieren die Offensive

Marko Grgic war mit sieben erzielten Treffern der beste deutsche Werfer im Angriff. Die Offensivkraft zeigte sich besonders bei Distanzwürfen, die die belgische Defensive vor große Probleme stellten. Auch die beiden Debütanten im Kader sorgten für positive Impulse. Niklas Theiß von der HSG Wetzlar erzielte in der 30. Minute sein erstes Länderspieltor, während David Moré vom SV Eisenach ebenfalls sein Tor im DHB-Trikot feiern durfte.

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Defensive Schwächen und Trainer-Reaktionen

Trotz des deutlichen Endergebnisses verlief die erste Halbzeit für die Nationalmannschaft nicht glatt. Nach rund 20 Minuten lag die Führung lediglich bei 13:10. Das fehlte der deutschen Defensive an Konsequenz, was in der Auszeit zu einer deutlichen Kritik von Bundestrainer Alfred Gislason führte. Er mahnte an, dass dies kein Freundschaftsspiel sei und die Abwehr einen Zahn zulegen müsse. Die Abwesenheit von Stammtorhüter Andreas Wolff, der komplett im Spieltagskader fehlte, erschwerte den Start zusätzlich.

Wechsel in der Torhüterposition

Bundestrainer Alfred Gislason entschied sich für die Torhüterposition auf David Späth und Lasse Ludwig von den Füchsen Berlin. Diese Entscheidung trug Früchte, als die deutsche Mannschaft in der zweiten Halbzeit das Tempo erhöhte. Belgien ließ nach, während die deutsche Abwehr stabiler wurde. Treffer von Zerbe, Uscins und Knorr sorgten dafür, dass sich die Auswahl auf 29:23 absetzte und den Sieg nicht mehr gefährdet war.

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Ausblick auf nächste Qualifikationsspiele

Die nächste Herausforderung wartet bereits am Sonntag um 18 Uhr im Auswärtsspiel in der Slowakei. Zudem steht im März ein Spiel gegen Italien an, das unter der Leitung von Trainer Bob Hanning steht. Diese Partien sind entscheidend für die Qualifikation zur Europameisterschaft und die weitere Entwicklung des Teams unter der Führung von Alfred Gislason.

Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2029

Neben dem sportlichen Erfolg gab es wichtige Neuigkeiten zur Ausrichtung der kommenden Handball-Weltmeisterschaft. Deutschland tritt bei der WM 2029 gemeinsam mit Frankreich an. Berlin kehrt vier Jahre nach der letzten Ausrichtung als einer von drei deutschen Spielorten zurück, neben Köln und Hamburg. DHB-Vorstand Mark Schober betonte die Bedeutung dieses Turniers und die Wahl großer Plattformen wie Paris, Lyon, Straßburg und Berlin.