Deutschland hat in der WM-Qualifikation mit 7:1 gegen Curaçao gewonnen. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigte sich in der zweiten Halbzeit sehr erfolgreich und erzielte sieben Tore. Leroy Sané, der zuletzt in der Nationalmannschaft nicht ganz so glänzen konnte, war nach dem Spiel aber dennoch bestens gelaunt und lobte seine eigenen Leistungen.

Dieser Curaçao -Rausch versetzt uns so richtig in WM-Euphorie! Deutschland wirbelte vor allem in der zweiten Halbzeit so richtig los, siegte mit 7:1 gegen den Inselstaat aus der Karibik.

Und unsere Offensive funktionierte richtig gut! Wirtz und Musiala wirbelten fast wie zu ihren allerbesten Zeiten, Havertz traf doppelt, Undav glänzte als Super-Joker. Nur Leroy Sané (309 konnte nicht ganz so glänzen wie noch im Test gegen die USA, vergab zwei Top-Chancen frei vorm Tor. Er wartet weiter auf seinen ersten WM-Treffer überhaupt.

Sané war nach dem Spiel aber dennoch bestens gelaunt, sagte im Gespräch mit BILD: "Ein super Start, das war wichtig für uns. Ich glaube, jeder hat gesehen, wir hatten da vorne sehr, sehr viel Spaß. Das ist was zählt. Wir haben gut gespielt, hoch gewonnen.

Ich denke, das war auch die Erwartung. Die haben wir alle erfüllt. Es sind die ersten drei Punkte, das gibt ein super Gefühl und das war es jetzt auch so für uns heute.

" Dass er selbst nicht traf und weiter aufs erste WM-Tor wartet, stört ihn nicht: "Ich mache mir da keinen Stress. Wenn es passt, passt es. Heute haben wir viele Tore geschossen, darum ging es. Für mich geht es generell darum, dass wir gewinnen, das steht an erster Stelle.

Ich hoffe, dass das Tor bald kommt.

" Aiuch Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) lobte Sané: "Er hat sehr viel investiert, war in Zweikämpfe verwickelt – und zwar sehr viele davon. Sowohl offensiv als auch defensiv war er sehr aktiv. Ich kenne die Zahlen noch nicht, aber ich glaube, er hatte ein enormes Laufpensum. Und gute Tiefenläufe.

Bei dem einen Abschluss hatte er etwas Pech, aber das war auch nicht so einfach.





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