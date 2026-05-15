Bundeskanzler Friedrich Merz und US-Präsident Donald Trump sind sich einig in ihren Äußerungen zum Iran-Krieg. Beide betonten, dassIran an den Verhandlungstisch zurückkehren muss und dass die Straße von Hormus geöffnet werden sollte. Sie betonten auch, dass Teheran keine Nuklearwaffen haben darf.

Bundeskanzler Friedrich Merz sieht sich mit US-Präsident Donald Trump einig mit Blick auf das weitere Vorgehen im Iran-Krieg . Beide hätten während Trumps Rückreise aus China ein 'gutes Telefonat' geführt, schreibt Merz im Online-Dienst X. 'Wir sind uns einig: Iran muss jetzt an den Verhandlungstisch.

Die Straße von Hormus muss geöffnet werden. Teheran darf keine Nuklearwaffen haben.

', sagte Trump in einer Konferenz und äußerte seine Bereitschaft, Peking bei der Öffnung von Hormus zu helfen und Teherans Unterstützung nicht militärisch zu gewähren. In den vergangenen Wochen hatten Äußerungen von Merz zum Iran-Krieg für Verstimmung in Washington gesorgt, weil der Kanzler den USA vorgeworfen hatte, 'offensichtlich keine Strategie' im Irak-Krieg zu haben und sagte mit Blick auf die US-Verhandlungen mit Teheran, 'eine ganze Nation werde gedemütigt durch die iranische Staatsführung'.

Trump reagierte erbost auf die Äußerungen des Kanzlers und holder Merz Ende April vor, er wisse nicht, wovon er rede. Trump hat wiederholt betont, dass er sich von Deutschland und anderen Nato-Verbündeten nicht ausreichend unterstützt fühlte. Anfang Mai kündigte er den Rückzug von Tausenden US-Soldaten aus Deutschland an





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