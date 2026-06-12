Deutschland startet bei der WM 2026 mit Duell gegen Curaçao

Die DFB-Elf geht am Sonntag mit dem Duell gegen Curaçao los. Deutschland ist klarer Favorit. Im Duell mit dem Inselstaat treffen die DFB-Stars auf den einen oder anderen Ex-Bundesliga-Spieler. Der bekannteste von ihnen spielte bei Manchester United - und für Werder Bremen. Die Rede ist von Tahith Chong. Der Mittelfeldspieler hat sich extra für die WM einbürgern lassen und ist Stammspieler im Aufgebot von Trainer Dick Advocaat.

Die WM 2026 ist offiziell gestartet und auch für die DFB-Elf geht es am Sonntag mit dem Duell gegen Curaçao los. Deutschland ist klarer Favorit.

Im Duell mit dem Inselstaat treffen die DFB-Stars auf den einen oder anderen Ex-Bundesliga-Spieler. Der bekannteste von ihnen spielte bei Manchester United - und für Werder Bremen. Die Rede ist von Tahith Chong. Der Mittelfeldspieler hat sich extra für die WM einbürgern lassen und ist Stammspieler im Aufgebot von Trainer Dick Advocaat.

In sechs Länderspielen erzielte er drei Treffer. Auch an der Weser hatte man sich ursprünglich einen ähnlichen Effekt gewünscht. Doch der Chong-Transfer geht als einer der größeren Flops in die jüngere Vereinsgeschichte ein. Im Sommer 2020 kam er als Königstransfer per Leihe von ManUnited zu.

In Bremen sollte der Dribbler den nächsten Schritt gehen. Nach vielversprechendem Start wurden Chongs Mängel jedoch immer offensichtlicher. In insgesamt 15 Spielen traf er nur einmal - im DFB-Pokal gegen Drittligist Jena. Nachdem seine Aussicht auf Spielzeit immer geringer wurde, endete seine Leihe im Winter vorzeitig.

Menschlich ist Tahith ein total umgänglicher und positiver Typ. Sportlich haben wir damals Potenzial in ihm gesehen, wir konnten ihm aber leider nicht die Spielzeit geben, die für seine Entwicklung notwendig gewesen wäre. Daher erfolgte dann die Rückkehr zu Manchester United bereits nach nur sechs Monaten. Nach einer erneuten Leihe (Brügge) verließ er Manchester United im Sommer 2021 endgültig.

Über Zweitligist Birmingham landete Chong 2023 aber doch wieder in der Premier League. Aufsteiger Luton Town machte ihn für 4,7 Mio. Euro zum Rekord-Transfer der Vereinsgeschichte. Dort konnte sich Chong aber nicht entscheidend durchsetzen und spielt seit Sommer 2025 wieder in der 2. englischen Liga für Sheffield United.

Nun will er mit Curaçao bei der WM 2026 erfolgreich sein. Deutschland muss sich am Sonntag gegen Curaçao durchsetzen, um seine WM-Hoffnungen nicht zu verspielen. Der Auftritt der DFB-Elf wird von vielen Fans gespannt erwartet. Die DFB-Stars müssen sich auf die Herausforderung vorbereiten, um im Duell gegen Curaçao erfolgreich zu sein.

Die WM 2026 ist ein wichtiger Meilenstein für die DFB-Elf und die Fans sind gespannt, wie die Mannschaft abschneiden wird. Die DFB-Elf muss sich auf die Herausforderung vorbereiten, um im Duell gegen Curaçao erfolgreich zu sein. Die WM 2026 ist ein wichtiger Meilenstein für die DFB-Elf und die Fans sind gespannt, wie die Mannschaft abschneiden wird. Die DFB-Stars müssen sich auf die Herausforderung vorbereiten, um im Duell gegen Curaçao erfolgreich zu sein.

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