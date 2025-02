Deutschland startet in die Bahnrad-EM mit Gold und Bronze

Tim Torn Teutenberg gewinnt zum zweiten Mal in Folge den EM-Titel im Ausscheidungsfahren. Die deutsche Frauen-Mannschaft im Teamsprint holt Bronze. Das deutsche Frauen-Quartett dominiert die Mannschaftsverfolgung und trifft im ersten Rennen auf die Schweiz.

Die Bahnrad - Europameisterschaft in Heusden-Zolder (Belgien) startete für das deutsche Team mit einem fulminanten Auftakt. Tim Torn Teutenberg sicherte sich zum zweiten Mal nach 2023 die Goldmedaille im Ausscheidungsfahren. Der 22-Jährige aus Köln verwies den Olympiasieger in der Madison, Rui Oliveira (Portugal), auf den zweiten Platz. Jules Hesters (Belgien) komplettierte das Podium.

Teutenberg, der seit Jahresbeginn beim World-Tour-Team Lidl Trek fährt, setzte sich mit einem kraftvollen Tigersprung durch und bestätigte seine gute Form aus der Tour Down Under. Am Sonntag geht Teutenberg zusammen mit Roger Kluge erneut an den Start und wird dabei versuchen, die Goldmedaille im Teamsprint zu verteidigen. Im Teamsprint der Frauen musste die deutsche Frauen-Mannschaft die Siegesserie leider abbrechen. Das neu formierte Team mit Pauline Grabosch, Lea Sophie Friedrich und Clara Schneider, die die verletzte Emma Hinze ersetzte, sicherte sich die Bronzemedaille. Im kleinen Finale besiegte das deutsche Trio im Kampf um Platz drei die Polinnen in 47,333 Sekunden. Gold ging an die Niederlande. Die deutsche Männer-Mannschaft im Teamsprint, mit Luca Spiegel, Nik Schröter und Maximilian Dörnbach, erreichte Platz fünf. Lea Lin Teutenberg belegte den 15. Platz im Scratch. Einen besonderen Erfolg feierte das deutsche Frauen-Quartett in der Mannschaftsverfolgung. Franziska Brauße, Mieke Kröger, Lisa Klein und Laura Süßemilch fuhren in 4:14,994 Minuten die schnellste Zeit. Im ersten Rennen trifft das deutsche Team, das mit Brauße, Kröger und Klein drei Olympiasiegerinnen von 2021 beinhaltet, am Donnerstag auf die Schweiz. Der Sieger fährt um die Goldmedaille. In der Mannschaftsverfolgung der Männer verzichtete German Cycling nach einem Unfall mehrerer Fahrer Ende Januar im Trainingslager auf Mallorca auf einen Start.





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Bahnrad Europameisterschaft Deutschland Tim Torn Teutenberg EM-Titel Teamsprint Mannschaftsverfolgung Roger Kluge

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Deutschland holt bei Heimweltcup in Ruhpolding Staffel-BronzeDie deutsche Biathleten-Staffel hat beim Heimweltcup in Ruhpolding die erhoffte Podest-Platzierung erreicht. Philipp Nawrath sicherte als Schlussläufer den dritten Platz nach starken Leistungen des Teams. Die Norweger zeigten unerwartet schwach und landeten auf Platz vier.

Weiterlesen »

Deutschland holt gleich bei Biathlon-WM BronzeDas deutsche Biathlon-Team startet bei der WM 2025 in Lenzerheide mit Bronze in der Mixed-Staffel. Selina Grotian, Franziska Preuß, Philipp Nawrath und Justus Strelow liefen hinter Tschechien und Frankreich auf Platz drei.

Weiterlesen »

Deutschland holt Bronze im Biathlon-Mixed-StaffelrennenDas deutsche Biathlon-Team hat mit einer Bronzemdaille im ersten Mixed-Staffelrennen der Weltmeisterschaft in Lenzerheide einen Traumstart in die Wettkämpfe hingelegt.

Weiterlesen »

Deutschland holt Biathlon-WM-Bronze in der Mixed-StaffelDas deutsche Biathlon-Quartett gewinnt zum Auftakt der Weltmeisterschaften in Lenzerheide Bronze in der Mixed-Staffel. Justus Strelow kämpft sich auf der Schlussrunde zum erlöschendem Edelmetall.

Weiterlesen »

Biathlon-WM: Deutschland holt Bronze in der Mixed-StaffelDie deutsche Mixed-Staffel sicherte sich zum Auftakt der Biathlon-Weltmeisterschaften in Lenzerheide Bronze. Justus Strelow sicherte dem Team die Medaille in einem dramatischen Rennen.

Weiterlesen »

Biathlon-WM: Deutschland holt Bronze in der Mixed-StaffelSaudi-Arabien hat seinen ersten Wettkampf im Wintersport ausgerichtet. Zum Snowblast KSA Cup hat der Wüstenstaat geladen, natürlich mit reichlich Preisgeld.

Weiterlesen »