Deutschland startet mit 3:1 gegen Curaçao in die WM 2026

Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt zur Halbzeit 3:1 gegen WM-Neuling Curaçao. Tore von Nmecha, Schlotterbeck und Havertz bringen das DFB-Team auf Kurs. Alle Infos zur Übertragung und zum Gegner.

Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt heute die Fußball -Weltmeisterschaft 2026 mit einem historischen Duell. In Gruppe E trifft das DFB-Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf WM-Neuling Curaçao .

Die deutsche Mannschaft geht mit einem 3:1 gegen Curacao in die Halbzeit! Der Weltmeister von 2014 startete druckvoll und WM-Debütant Curacao hatte Mühe das schnelle Passspiel zu verteidigen. Letztlich legte Wirtz für Nmecha auf und der Dortmunder erzielte das 1:0 mit viel Gefühl (6. ).

Auch danach hatte das Spiel im Griff ehe es ab der 15. Spielminute eine Schwächephase gab, die der Inselstaat durch Comenencias Ausgleich bestrafte (21. ). Bundestrainer Julian Nagelsmann brachte seine Mannschaft in der anschließenden Trinkpause wieder in die Spur und Schlotterbeck nach einer Ecke (38.

) sowie Havertz vom Elfmeterpunkt (45. +5) sorgten für eine komfortable Pausenführung. WM 2026: Wer zeigt Deutschland heute im TV & Stream? Der viermalige Weltmeister trifft dabei auf einen Debütanten, für den es das erste WM-Spiel der Geschichte ist.

Deutschland - Curaçao live im TV und Stream sehen Gute Nachrichten für alle Fans: Das WM-Spiel Deutschland gegen Curaçao läuft live im Free-TV. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ausgewählte Partien - darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Durch die Zeitverschiebung zu den Spielorten in Nordamerika werden viele WM-Partien spät am Abend angepfiffen.

Das erste Spiel der DFB-Elf findet jedoch bereits um 19 Uhr deutscher Zeit statt. WM 2026: Deutschland vs. Curaçao im Liveticker heute Der Gegner im Check: Das ist WM-Debütant Curaçao Das Team wird von Trainer Fred Rutten betreut und setzte sich in der Concacaf-Qualifikation knapp gegen Jamaika durch





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