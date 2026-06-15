Deutschland startet mit 7:1-Gala gegen Curaçao in die WM

Die deutsche Nationalmannschaft feiert einen überzeugenden 7:1-Auftaktsieg gegen Curaçao und legt damit den Grundstein für das Weiterkommen im neuen XXL-Format der WM.

Die deutsche Fußball -Nationalmannschaft ist mit einem beeindruckenden 7:1- Sieg gegen den Außenseiter Curaçao in die Weltmeisterschaft gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann dominierte die Partie von Beginn an und legte den Grundstein für einen deutlichen Erfolg.

Bereits in der sechsten Minute erzielte Felix Nmecha das erste Tor, nachdem er eine Vorlage von Jamal Musiala perfekt verwertete. Nico Schlotterbeck erhöhte in der 28. Minute mit einem wuchtigen Kopfball, ehe Kai Havertz in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit auf 3:0 stellte. Curaçao gelang in der 35.

Minute durch einen Konter der Anschlusstreffer, doch die deutsche Mannschaft ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Nach der Pause legte Jamal Musiala in der 47. Minute das vierte Tor nach und Nathaniel Brown sowie Deniz Undav sorgten mit ihren Treffern in der 68. und 78. Minute für die klare Führung.

Den Schlusspunkt setzte erneut Kai Havertz in der 88. Minute mit seinem zweiten Tor des Tages. Die deutsche Elf zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung und bewies, dass sie zu den Titelfavoriten zählt. Der Sieg ist nicht nur aufgrund der Höhe der Tore wichtig, sondern auch im Hinblick auf das neue XXL-Format der FIFA-Weltmeisterschaft, das erstmals 48 Nationen umfasst.

Statt der bisherigen 32 Teams in acht Vierergruppen gibt es nun zwölf Gruppen mit insgesamt 48 Mannschaften. Für die K.-o. -Phase qualifizieren sich nicht nur die zwölf Gruppensieger und die zwölf Zweitplatzierten, sondern auch die acht besten Gruppendritten. Nach dem deutlichen Erfolg gegen Curaçao hat Deutschland bereits drei Punkte auf dem Konto und eine hervorragende Tordifferenz von +6.

Dies könnte im weiteren Turnierverlauf von entscheidender Bedeutung sein, denn selbst bei knappen Niederlagen gegen die nächsten Gegner Elfenbeinküste und Ecuador wäre der Einzug in die nächste Runde sehr wahrscheinlich. Die starke Tordifferenz macht die DFB-Elf zu einem der besten Gruppendritten, sollte es darauf ankommen. Bundestrainer Julian Nagelsmann betonte nach dem Spiel, dass der klare Sieg ein erster Schritt sei, aber man noch nicht nachlassen dürfe.

Die Mannschaft sei auf einem guten Weg, müsse aber in den nächsten Partien ihre Konzentration hochhalten. Die Spieler zeigten sich zufrieden, aber auch fokussiert auf die kommenden Aufgaben. Besonders das Zusammenspiel zwischen den erfahrenen und jungen Spielern funktionierte hervorragend. Die Fans in Houston feierten die deutsche Mannschaft ausgiebig und sorgten für eine tolle Atmosphäre.

Mit diesem Sieg hat Deutschland ein klares Ausrufezeichen gesetzt und darf berechtigte Hoffnungen auf eine erfolgreiche Weltmeisterschaft haben. Die folgenden Spiele gegen die Elfenbeinküste und Ecuador werden zeigen, ob die Mannschaft an diese Leistung anknüpfen kann. Ein kleines Fragezeichen steht hinter der Fitness von einigen Spielern, die zum Ende der Partie leichte Blessuren davontrugen, aber die medizinische Abteilung zeigte sich optimistisch. Insgesamt ist der Start für die deutsche Nationalmannschaft mehr als gelungen und die Weichen für die K.-o.

-Phase sind gestellt. Die Konkurrenz in der Gruppe ist jedoch stark, und es wird sich zeigen, ob die DFB-Elf ihre Favoritenrolle bestätigen kann. Die nächste Partie gegen die Elfenbeinküste verspricht eine echte Herausforderung zu werden, da diese Mannschaft über schnelle und technisch versierte Spieler verfügt. Dennoch ist das Selbstvertrauen nach dem 7:1 enorm, und die Spieler sind bereit, alles zu geben.

Die deutsche Mannschaft hat gezeigt, dass sie nicht nur überragend kombinieren, sondern auch entscheidende Tore erzwingen kann. Die Offensive um Havertz, Musiala und Undav harmoniert ausgezeichnet, und die Defensive um Schlotterbeck und Rüdiger stand bis auf eine kurze Phase sicher. Das gesamte Team arbeitete diszipliniert nach hinten und schaltete schnell nach vorne um. Mit dieser Leistung ist Deutschland definitiv ein Kandidat für den Turniersieg.

Der Weg dorthin ist jedoch noch lang, und es gilt, die nächsten Aufgaben konzentriert anzugehen. Das Trainerteam analysiert bereits die Stärken und Schwächen der nächsten Gegner, um optimal vorbereitet zu sein. Die Fans dürfen sich auf weitere spannende Spiele freuen. Die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ist mit diesem Auftakt für die deutsche Mannschaft perfekt gestartet





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