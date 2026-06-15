Deutschland startet mit 7:1 gegen Curaçao in die WM

Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt ihr erstes WM-Gruppenspiel deutlich mit 7:1 gegen Curaçao und verschafft sich eine hervorragende Ausgangsposition für die K.o.-Runde.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist mit einem Paukenschlag in die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gestartet. Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Elf setzten sich in Houston mit 7:1 (3:1) gegen den krassen Außenseiter Curaçao durch und untermauerten damit ihre Ambitionen auf den Titel.

Der deutliche Auftaktsieg könnte sich als entscheidender Schritt Richtung K.-o. -Runde erweisen, denn in der neu strukturierten Gruppenphase warten mit der Elfenbeinküste und Ecuador zwei weitere Gegner, die durchaus für Überraschungen gut sind. Doch mit diesem überzeugenden Start sind die Chancen auf eine erfolgreiche Gruppenbilanz extrem hoch. Die Mannschaft präsentierte sich von Beginn an dominant und ließ dem Underdog aus der Karibik keine Chance.

Die Tore erzielten Felix Nmecha (6. ), Nico Schlotterbeck (28. ), Kai Havertz (45. +5 und 88.

), Jamal Musiala (47. ), Nathaniel Brown (68. ) und Deniz Undav (78. ).

Der Gegentreffer fiel kurz vor der Halbzeitpause, als Curaçao nach einem individuellen Fehler in der deutschen Abwehr zum 1:3 verkürzte. Insgesamt war es eine souveräne Vorstellung, die zeigt, dass die Mannschaft nach den enttäuschenden Turnieren der letzten Jahre wieder auf einem guten Weg ist. Die WM in den USA, Kanada und Mexiko funktioniert anders als alle bisherigen Turniere. Zum ersten Mal sind 48 Teams dabei, nicht wie früher 32 in acht Gruppen.

Jetzt spielen die Teams in zwölf Gruppen - und viel mehr landen in der K.-o. -Phase: 32 statt 16 Mannschaften. Für diese neue Konstellation wurde das Sechzehntelfinale eingeführt. Die Faustregel: Die zwölf Gruppensieger und die zwölf Zweitplatzierten sind automatisch weiter.

Hinzu kommen die acht besten Gruppendritten. Diese neue Regelung macht die Gruppenphase zwar etwas komplizierter, bietet aber auch mehr Chancen für Überraschungen. Für Deutschland bedeutet der 7:1-Sieg gegen Curaçao eine starke Ausgangsposition. Selbst bei zwei Niederlagen gegen die Elfenbeinküste und Ecuador dürfte die Tordifferenz und die drei Punkte aus Spiel eins für eine erfolgreiche Platzierung unter den besten Dritten reichen.

Ein sicheres Weiterkommen ist zwar noch nicht garantiert - dafür bräuchte es überall in den Gruppen extrem enge Konstellationen mit vielen Mannschaften auf vier Punkten - aber das Risiko eines frühen Ausscheidens ist minimal. Rein rechnerisch bleibt auch ein Abstieg auf den vierten Platz der Gruppe möglich, doch Nagelsmann wird mit deutlich höheren Ambitionen als Platz drei rechnen. Die Mannschaft hat eindrucksvoll bewiesen, dass sie in der Lage ist, auch gegen defensiv eingestellte Gegner viele Tore zu erzielen.

Die Torschützenliste liest sich wie ein Who's who der deutschen Offensivtalente: Nmecha, Havertz, Musiala, Brown und Undav - allesamt Spieler, die für ihre Kreativität und Torgefahr bekannt sind. Sollten trotz des starken Starts zwei Niederlagen folgen, könnten diese Treffer später noch ihre Bedeutung zeigen, da die Tordifferenz im Falle eines Punktgleichstands entscheidend sein kann. Mit diesem Traumstart kann die deutsche Auswahl aber beruhigt die K.-o. -Phase ins Auge fassen.

Die kommenden Spiele gegen die Elfenbeinküste und Ecuador werden zeigen, ob die Mannschaft bereits auf dem Niveau der Weltspitze angekommen ist oder noch Luft nach oben hat. Fest steht: Der erste Schritt ist gemacht, und er war mehr als überzeugend. Die Fans dürfen hoffen, dass dies der Beginn einer erfolgreichen WM-Geschichte wird





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DFB WM 2026 Julian Nagelsmann 7:1 Sieg Gruppenphase

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