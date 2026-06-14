Deutschland startet mit 7:1-Kantersieg gegen Curacao in die WM 2026

Deutschland feiert einen souveränen 7:1-Auftaktsieg gegen WM-Debütant Curacao. Die DFB-Elf überzeugt mit sechs verschiedenen Torschützen und sendet ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz. Curacao trotzt der Niederlage mit historischem erstem WM-Tor.

Deutschland ist mit einem spektakulären 7:1-Sieg gegen Curacao in die Fußball -Weltmeisterschaft 2026 gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann dominierte das Spiel von Beginn an und zeigte eine beeindruckende Offensivleistung.

Bereits in der ersten Halbzeit fielen vier Tore, darunter ein Doppelpack von Kai Havertz und ein Treffer von Florian Wirtz. Curacao, das zum ersten Mal an einer WM-Endrunde teilnahm, konnte kurz vor der Pause durch ein Tor von Comenencia den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielen, doch Deutschland ließ sich nicht aus dem Konzept bringen. Nach der Halbzeitpause legte die DFB-Elf noch einmal nach und erhöhte das Ergebnis auf 7:1. Die Torschützen waren unter anderem Serge Gnabry, Jamal Musiala und Niclas Füllkrug.

Nagelsmann zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, betonte jedoch, dass noch härtere Gegner warten. Die deutsche Presse lobte die Dominanz und die Effizienz des Teams, während Curacao trotz der Niederlage stolz auf seinen historischen WM-Treffer sein kann. Die internationalen Pressestimmen fielen gemischt aus. Die Daily Mail aus England schrieb: "Der gnadenlose viermalige Weltmeister erteilt dem Außenseiter in Houston eine brutale Lektion bei der Weltmeisterschaft, die Mannschaft von Julian Nagelsmann sendet ihren Rivalen eine klare Botschaft.

" Die Zeitung betonte, dass Deutschland aus allen Teilen des Spielfelds Gefahr ausstrahlte, was durch ein halbes Dutzend verschiedener Torschützen belegt wurde. Allerdings wies sie auch darauf hin, dass wesentlich ernsthaftere Prüfsteine bevorstehen. Die niederländische Presse hingegen feierte Curacao für seinen historischen Moment: "Curacao erlebt einen historischen Moment: Es erzielt sein erstes Tor bei einer Weltmeisterschaft. Als Außenseiter und vor der Herausforderung, gegen eine Großmacht wie Deutschland anzutreten, überraschte die Concacaf-Mannschaft alle.

" Tausende Fans aus Curacao sorgten in Houston für eine beeindruckende Stimmung und unterstützten ihr Team lautstark. Die deutsche Niederlage vor vier Jahren in der Gruppenphase schien vergessen, denn dieser Sieg vertreibt die Geister der Vergangenheit. Mit diesem Auftaktsieg hat Deutschland die Weichen für den Einzug in die K.o. -Phase gestellt.

Die letzten beiden Weltmeisterschaften endeten für die DFB-Elf jeweils in der Gruppenphase, daher war der Druck vor dem Turnier groß. Nagelsmanns Team zeigte jedoch eine souveräne Leistung und ließ Curacao keine Chance, sich zu entfalten. Die karibische Debütanten-Auswahl gab alles, doch wie zu erwarten war, reichte das nicht gegen einen der Titelfavoriten. Für Deutschland geht es nun in den nächsten Gruppenspielen gegen starke Konkurrenten, aber das Selbstvertrauen nach diesem deutlichen Sieg ist enorm.

Die Fans dürfen hoffen, dass die Mannschaft an diese Leistung anknüpfen kann und erstmals seit 2014 wieder eine WM-K.o. -Phase erreicht. Die kommenden Partien werden zeigen, ob Deutschland wirklich bereit ist für den Titelgewinn





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