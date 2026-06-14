Deutschland startet mit 7:1-Sieg gegen Curacao in die WM

Die deutsche Nationalmannschaft beginnt die WM mit einem deutlichen Erfolg. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Curacao zeigt das Team eine starke Reaktion und schießt sieben Tore. Spieler und Trainer ziehen ein positives Fazit, fordern aber mehr defensive Stabilität für die folgenden Spiele.

Die deutsche Nationalmannschaft startete mit einem deutlichen 7:1 -Sieg gegen Curacao in die WM und zeigte dabei eine überzeugende Leistung. Nach einem zwischenzeitlichen Ausgleich der karibischen Inselfußballer stabilisierte sich das Team und dominierte das Spiel mit sieben Treffern.

Die Spieler äußerten sich zufrieden über den gelungenen Auftakt, betonten aber auch die Notwendigkeit, defensiv besser zu stehen. Trainer Julian Nagelsmann lobte die Offensivstärke, mahnte aber gleichzeitig, dass die kommenden Gegner mehr Qualität haben werden. Curacao zehrte von der Möglichkeit, frei aufzutreten, und erzielte ein Ehrentor, haderte aber mit den vielen einfachen Gegentoren. Die Hitze in Houston spielte eine untergeordnete Rolle, und die Aufstellung wurde mit Blick auf die Spielerprofile und den Rhythmus getroffen.

Das Team blickt optimistisch auf die nächsten Spiele, möchte Gruppenerster werden und aus der positiven Energie des Starts Kapital schlagen





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WM Deutschland Curacao Nationalmannschaft 7:1 Auftakt Nagelsmann

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