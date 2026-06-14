Deutschland startet mit historischem Duell gegen WM-Neuling Curaçao in die WM 2026

Die deutsche Nationalmannschaft eröffnet ihr WM-Abenteuer 2026 gegen Curaçao - erstmals überhaupt für das Team von der Insel. Alle Infos zu TV, Stream, Anstoß und Liveticker.

Die deutsche Fußball nationalmannschaft startet heute mit einem historischen Duell in die Weltmeisterschaft 2026. In der Gruppenphase der WM trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf den debütierenden Curaçao.

Diese Begegnung markiert das allererste WM-Spiel in der Geschichte Curaçaos, während Deutschland als viermaliger Weltmeister bereits über eine lange WM-Tradition verfügt. Das Spiel verspricht besondere Spannung, da auf der einen Seite ein hochkarätig besetzter Favorit und auf der anderen Seite ein motivierter Underdog ohne WM-Erfahrung aufeinandertreffen. Die Vorbereitungsphase des DFB-Teams war intensiv, und die Mannschaft strebt einen erfolgreichen Turnierstart an, um die Erwartungen der deutschen Fans zu erfüllen.

Die Übertragungsrechte für die gesamte Weltmeisterschaft 2026 liegen bei MagentaTV, das alle Spiele live zeigt. Zusätzlich übertragen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ausgewählte Partien, darunter ausnahmslos alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Für das Eröffnungsspiel des DFB-Teams gegen Curaçao bedeutet dies, dass Zuschauer in Deutschland die Begegnung kostenfrei im Free-TV verfolgen können. Die Anstoßzeit ist mit 19 Uhr deutscher Zeit bewusst früher gewählt als viele andere WM-Spiele, die aufgrund der nordamerikanischen Spielorte oft spät am Abend stattfinden.

Dies erleichtert vielen Fans die Live-Verfolgung. Zusätzlich bietet das Sportportal ran.de einen umfassenden Liveticker an, der für alle, die nicht fernsehen können, eine wertvolle Alternative darstellt. Curaçao, das bei dieser WM erstmals im globalen Fußball-Rampenlicht steht, hat sich durch einen knappen Sieg in der Concacaf-Qualifikation gegen Jamaika einen Platz im Teilnehmerfeld gesichert. Das Team wird vom niederländischen Trainer Fred Rutten geleitet, der Erfahrung aus europäischen Top-Ligen mitbringt.

Trotz des Mangels an WM-Erfahrung verfügt die Mannschaft über einige talentierte Spieler, die in Vereinsmannschaften in Nordamerika und Europa aktiv sind. Für die kleine Inselnation ist die WM-Teilnahme ein historisches Ereignis, das den Fußball im Land enorm voranbringen wird. Die deutsche Mannschaft hingegen muss zeigen, dass sie nach einigen durchwachsenen Turnieren wieder zu alter Stärke zurückgefunden hat. Das Spiel wird als erster Gradmesser für die Ambitionen des DFB-Teams in diesem Turnier gesehen





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